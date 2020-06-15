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嗆天龍國藍委忽視高雄聲音 高雄綠營為在地藍營民代抱屈

高市議會民進黨團今回嗆天龍系藍委。（記者王榮祥攝）

高市議會民進黨團今回嗆天龍系藍委。（記者王榮祥攝）

2020-06-15 11:05:15

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議會民進黨團今向國民黨立院黨團開轟，痛批天龍國藍委根本忽視高雄聲音，連高雄藍營民代勇敢表態後黨部高層竟問是「誰」？綠營為藍營在地民代抱屈，並鼓勵在地國民黨議員要選就要有魄力，但記得先辭職，免得跟前市長韓國瑜一樣。

高市議會民進黨團今天由林智鴻、黃文益、郭建盟、陳致中、黃文志、鄭孟洳、黃秋媖、江瑞鴻、張漢忠等議員，以「高雄的事由高雄人自己來決定」為主題，回嗆國民黨外地民代昨天對高雄的說三道四。

綠營指出，看到天龍系藍委在台北說，這場高雄市長輔選不能只有一種聲音，但從歷史看來，是藍營高層讓高雄完全沒有聲音。

綠營舉昨天出席國民黨立委陳玉珍為例，形容她的角色很ㄎㄧㄤ，金門的立委管到這邊來，而這些天龍系的立委們還說要來高雄5次，綠營提醒藍委，高雄非常歡迎所有人觀光旅遊消費，但不希望帶著恨意來踐踏高雄。

綠營強調，高雄市長補選，藍營要提名誰是藍營的自由，綠營都尊重，但是如果藍營持續以黨意踐踏高雄，如果有在地國民黨議員反彈，綠營也會幫國民黨議員說話。

綠營也提醒有意參與高雄市長補選的國民黨在地議員們，要選就要有魄力，該辭就辭、不然就是第二個韓國瑜，建議若要競選高雄市長，請不要帶職打選戰，讓國民黨過去傳統惡質的選風重新再現，高雄要選就來點正常的，一場君子之爭。

綠營呼籲國民黨應派出最強候選人，各黨派也是一樣，只有這樣才能代表國民黨是重視高雄，如果連高雄市長補選這麼重要的選戰，國民黨都可以在內部討論、沒有去溝通，覺得這樣好像要來決定人選，那真是對不起高雄人。

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