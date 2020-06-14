會輸就不提名？ 江啟臣：國民黨一定戰

國民黨主席江啟臣（見圖）今晚表示，「會輸就不提名」絕非國民黨延續服務的做法，國民黨一定戰，高雄絕不能變成只有「一黨獨大」的聲音，提名的人選「不是想著贏，而是想著不能輸」。（資料照，記者廖振輝攝）

2020-06-14 21:51:47

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨民代今發表共同聲明力挺國民黨提名高雄市長補選，國民黨主席江啟臣晚間表示，「會輸就不提名」絕非國民黨延續服務的做法，國民黨一定戰，高雄絕不能變成只有「一黨獨大」的聲音，提名的人選「不是想著贏，而是想著不能輸」。

對於國民黨民代今發出的共同聲明，江啟臣今晚在臉書發文指出，確實許多人建議他高雄市就不要提名了，反正不會贏。但會輸就不提名？會輸就不敢戰？絕對不會是國民黨延續服務的作法。

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江啟臣認為，韓市府服務高雄1年多的時間，市府團隊的施工品質完全與民進黨不同，國民黨也接到許多市民對於如此優秀的市府團隊離開，感到惋惜。戰士沒有選擇戰場的權利，高雄市長補選，國民黨一定戰，一定把良好的執政成績延續。

江啟臣強調，高雄絕不能變成只有「一黨獨大」的聲音，國民黨只有透過一次次真材實料、一步一腳印的服務成績，重拾民眾的信任。

江啟臣指控，提名作業，因為中選會的看顏色辦事，壓縮了運作的時間。但國民黨已經全力尋找嘗試各種可能的選項，對於國民黨而言，提名人選不是想著贏，而是想著不能輸，沒有本錢輸的方式思考，務必做到縮短提名時間，全力拚補選，低谷中才能看見希望。

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