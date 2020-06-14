會輸就不提名？ 江啟臣嘆：許多人建議高雄市不要提名了

國民黨主席江啟臣（左1）感嘆，「許多人建議啟臣，高雄市就不要提名了，反正不會贏」。圖為去年12月韓國瑜（圖中）與江啟臣一同至台中新社薰衣草森林參訪。（資料照）

2020-06-14 20:40:30

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜被罷免解職，8月15日將補選，相對於民進黨由行政院副院長陳其邁參選的機率濃厚，國民黨方面除了抱怨補選時間太短，似乎也缺乏戰將出來承擔。對此，國民黨主席江啟臣感嘆，「許多人建議啟臣，高雄市就不要提名了，反正不會贏。」

針對8月15日的高雄市長補選，江啟臣今晚在臉書發文表示，「高雄市府團隊遭罷免滿週，同時又面臨議長的驟逝，許多人建議啟臣，高雄市就不要提名了，反正不會贏。」

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「會輸就不提名？會輸就不敢戰？這絕對不會是國民黨延續服務的作法。」江啟臣直言，這絕對不會是國民黨延續服務的作法，「韓市府服務高雄一年多的時間，市府團隊的施工品質完全與民進黨不同，我們也接到許多市民朋友對於如此優秀的市府團隊離開，感到惋惜」。

江啟臣指出，戰士沒有選擇戰場的權利，高雄市長補選，國民黨一定戰，一定把良好的執政成績延續，民主社會，高雄絕不能變成只有「一黨獨大」的聲音，國民黨只有透過一次次真材實料、一步一腳印的服務成績，重拾民眾的信任。

江啟臣也抱怨，中選會壓縮運作的時間，國民黨已經全力尋找嘗試各種可能的選項，對於國民黨而言，提名人選不是想著贏，而是想著不能輸，沒有本錢輸的方式思考，務必做到縮短提名時間，全力拚補選。

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