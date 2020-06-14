就要報復性罷免？ 杏仁哥點名4人選 韓粉高潮、網友酸爆

挺韓大將「杏仁哥」今（14）日在臉書貼出4張罷免圖卡、點名4位民代揚言罷免，韓粉見狀全高潮，激動高喊「全面開戰啦！」但PTT網友則狂酸「到時候失敗又要說國家機器了」。（圖擷取自「杏仁哥」臉書）

2020-06-14 23:56:32

〔即時新聞／綜合報導〕前高雄市長韓國瑜遭罷免解職，引發韓粉們不滿，揚言在各地發起「報復性罷免」，挺韓大將「杏仁哥」今（14）日在臉書貼出4張罷免圖卡、點名4位民代，韓粉見狀全激動高喊「全面開戰啦」！但PTT網友狂酸「到時候失敗又要說國家機器了」。

「杏仁哥」日前才在臉書開直播表示，受已故高市議長許崑源影響，決定放下仇恨不去凱道抗議，今日上午發文說「你們罷免就叫光復，我們罷免就叫報復，一切都是因果報應」，並PO出4張圖卡及1段影片，直接點名4位民代，開嗆「霸靈（凌）者人恆罷之」，表明將大動作展開罷免行動。

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「杏仁哥」點名的4位民代，分別是民進黨桃園市議員王浩宇、高雄市議員陳致中、時代力量高雄市議員黃捷以及台灣基進立委陳柏惟，圖卡上寫著罷免是「憲法有保障，公民有權益」。

許多韓粉在文章底下興奮留言，「全面開戰啦！國民黨被修理成這樣哪有不還手的道理！」、「全面開戰啦！」、「杏仁哥您值得某些高雄人驕傲」、「以彼之道，還施彼身」、「要玩罷免，大家一起來玩，你們罷免完，目的達到了，爽了，接下來換我們了」。

但PTT網友 卻狂酸「讚喔 又有4場笑話可看了」、「坐著看戲」、「還在崩潰喔？」、「他以為大家都跟草包一樣蓋牌嗎」、「理由都有夠瞎XDD 韓粉繼續這樣根本加快kmt滅亡」、「到時候失敗又要說國家機器了」。

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