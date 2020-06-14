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首頁　>　政治

監察院糾舉公投老師解聘案 澎縣府教育處表明申訴到底

2020-06-14 20:14:31
全國首位針對任教權進行公投，監察院調查違法。（資料照，記者劉禹慶攝）

全國首位針對任教權進行公投，監察院調查違法。（資料照，記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕針對西嶼池東國小幼兒園教師王佩泓，遭學生家長會辦理公投，澎湖縣政府教育處依公投結果解聘王員教師資格，經監察院調查，通過糾正澎湖縣府及池東國小，澎湖縣政府表明尊重監院調查權，但無行政裁量權，將提出申覆案。

監察委員高鳳仙負責調查此案，認為2018年8月23日池東國小家長會舉行是否讓幼兒園王老師繼續回學校任教公投，因投票當日具有會員資格在園家長僅4人，不具有會員資格者有14人，因此認定全台灣首次針對任教權公投違法，通過糾舉池東國小未依正常法律程序違法解聘王老師，縣政府則不當核准，有損王工作權利。

監察院針對公投解聘幼兒園老師案，對澎湖縣政府及池東國小通過糾舉案。（資料照，記者劉禹慶攝）

監察院針對公投解聘幼兒園老師案，對澎湖縣政府及池東國小通過糾舉案。（資料照，記者劉禹慶攝）

澎湖縣政府教育處表示，監察權教育處予以尊重，但太偏執的部分，會向監察院提出說明，目前案件在行政法院，交由司法審理裁定。至於何謂偏執？熟悉內情的教育處官員表示，高鳳仙監委與王老師為同教會教友，2人又是臉友關係，應迴避調查較為公正，還要求教育處補發王在赤崁國小任職時導師費用，就算另一位老師無權領取，也不可能讓同一人領取雙份補助。

至於池東國小則表示，王老師去年8月就向澎湖地方法院提出行政訴訟，現已進入高雄高等行政法院訴訟中，6月底將進入言語辯論庭，全案已進入司法訴訟階段，不方便對外發表意見，將靜待司法判決結果，再進一步決定因應之道。

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