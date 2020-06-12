辜寬敏提憲改、制憲公投 中選會決議舉行聽證

辜寬敏（右1）領銜提出憲改、制憲兩項公投。（資料照）

2020-06-12 17:14:24

〔記者黃欣柏／台北報導〕中央選舉委員會今天召開委員會議，審議7項全國性公民投票提案，其中由合一行動聯盟主席彭迦智提出的停止燃煤發電、恢復「國統綱領」等5項公投案，均因未如期補正資料而駁回；由獨派大老辜寬敏提出的憲改、制憲公投則將舉行聽證會以釐清相關疑點。

中選會指出，由彭迦智領銜提出的5項全國性公投案，皆已舉行聽證，並函請領銜人限期補正，惟屆期仍未完成補正，因此今天決議均予駁回。這些提案包括：

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一、你是否同意：於電業法增訂「非煤時間表」條文：「以民國108年為基準，每年至少降低5％之方式，於民國110年1月開始，逐年降低燃煤電廠發電量，並使燃煤發電設備最遲於民國130年12月全部停止運轉。」

二、你是否同意：重新恢復政府於95年2月27日「終止」的《國統綱領》，因為終止不是廢除。《國統綱領》已清楚表明拒絕接受中共政權統治及反對一國兩制，「國統綱領」不卑不亢，是保護「中華民國」正統，捍衛「中華民國」主權及反制大陸「共產政權」的積極作為。

三、你是否同意「中央或地方政府所持有之公有土地，無論大小皆禁止標售，土地全部以租賃或設定地上權為原則」公有土地永不賣斷，實踐居住正義人人有房，保護國土人人有責。

四、你是否同意，將優生保健法第三章第九條第一項第六款本文「因懷孕或生產，將影響其心理健康或家庭生活者。」修正為：「因懷孕或生產，將影響其心理健康或家庭生活者，並經六日思考後，醫師得依其自願，施行人工流產。」

五、您是否同意：台灣地區與大陸地區人民關係條例增訂：「台灣地區在捍衛中華民國主權基礎上，拒絕大陸地區政府提出的一國兩制，兩岸應從接受對方國旗、國號和國際參與的方向彼此努力，兩岸以合作協商代替對抗鬥爭，全力發展和平經濟。」

另外，由辜寬敏領銜提出的「您是否同意要求總統啟動憲法改造工程？」及「 您是否同意要求總統推動制定一部符合台灣現狀的新憲法？」中選會審議後認為均應先舉行聽證會以釐清相關爭點，並協助提案領銜人進行必要補正。

台灣制憲基金會執行長林宜正將兩項「台灣新憲法意向公投案」送交至中選會，期待開啟國家正常化的政治工程。（資料照）

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