中市公投大降門檻 藍綠議員喬不攏 送大會再議

台中市版公投提案、連署門檻再降，2千餘人就能提案、6.6萬連署即達標。（記者蘇孟娟攝）

2020-06-11 19:39:42

〔記者蘇孟娟／台中報導〕配合中央修正公投法，台中市議會法規委員會今審議台中市公投自治條例修正案，通過調降公投提案及連署門檻，經議員討論後達成調降「公約數」，原公投提案人需達最近一次市長選舉人數千分之5，市府版本俢正為千分之2，法規會再調降為千分之1；連署門檻由百分5調降到百分之3.5，法規會再修為百分之3。

2200餘人就能提案成功 6.6萬餘人連署即達標

意即台中市公投提案數原需1萬1千餘人，未來只要2200餘人就能提案成功，連署門檻由原需11萬餘人，大幅降為只要6.6萬餘人連署即達標，以利展現民意。

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台中市民政局長吳世瑋報告時指出，參酌已完成公投案修正的台北市、宜蘭縣的公投提案及連署門檻後，台中市取其兩者中間值，千分之2以上的提案人門檻及百分之3.5以上的連署門檻；若以台中市最近一次的市長選舉221萬3789人為例，提案人數須 4428人、連署人數7萬7483人。

不過，參考外縣市數字後取中間值的作法引起議員連批「不科學」，有議員提案依中央公投母法原則辦理，修正為提案人達萬分之1以上及連署數達百分之1.5以上。

但吳世瑋說，若採「萬一」比例，將只需221人提案即能展開連署，連署達3萬3207人就能成案，因辦一次公投約需1億1千餘萬元，若提案、連署太寬鬆，恐「勞民傷財」。

藍營市議員楊正中、林汝州接力以「民代不是政客」、「萬一」比例太離譜等發言表達反對，主張支持民政局版本。

綠營市議員黃守達則指出，數字可以討論，但他認為「萬一」只是提案門檻，將提案、連署門檻放低有助鼓勵民意就重大政策表達意見，況且根據已往經驗，各級政府辦過很多連署，事實上要過3萬門檻沒那麼容易。

但藍營市議員李中認為，每名議員均有數萬民意基礎，以「萬一」提案及百分之1.5連署成案的標準，隨便哪個議員都能推動過關，提議再「微調」民政局版本，提案人數參考台北市的千分之1，連署門檻則由市府版的百分之3.5下修到百分之3。

吳世瑋表示尊重議會意見後，眾人達成共識拍板，確定公投提案數再降為千分之1、連署人數降為百分之3；以最近一次市長選舉人數計算，未來可望只要2214人提案及6萬6400餘人連署即能成案。

中央命令是否適用公投 藍綠議員互槓

不過，因中央日前擋台中市依據生煤管制自治條例撤照中火兩張燃煤機組決議，台中市部份議員原提案在第3條公民投票適用事項中增列「中央單方宣告本市自治條例無效行為」，也能提案公投，引起藍綠激烈攻防，楊正中與李中均以中火案例強烈指責中央架空地方自治權，擺明「朕說了算」的態度，條文一定要入法保障地方及民眾權益。

但綠營黃守達及周永鴻均指出，第3條的第3項「地方自治事項重大政策之創制或複決」已足以涵括，不必畫蛇添足甚至貽笑大方；江肇國也說，地方公投議題是否屬地方自治範疇終究還須送行政院認定，不是要滅自己的威風，而是訂了沒意義；因藍綠沒有共識，最後由召集人謝明源裁示「保留送大會再議」。

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