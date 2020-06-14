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陳其邁：築巢引鳳吸引更多投資 讓年輕人有份好工作

陳其邁（左4）由立委趙天麟陪同，邀請多位民進黨籍高市議員座談，聊聊高雄的需要。（記者王榮祥攝）

陳其邁（左4）由立委趙天麟陪同，邀請多位民進黨籍高市議員座談，聊聊高雄的需要。（記者王榮祥攝）

2020-06-14 17:53:32

〔記者王榮祥／高雄報導〕行政院副院長陳其邁今邀多位黨籍高市議員座談，了解地方建設與相關需求，他在會前爆自己的料，透露剛到政院服務時，曾在電腦上列了20個做錯或沒做好的事，再一項一項解決，強調地方有任何問題，不能放著變成沉痾。高雄如何加把勁招商，希望能夠「築巢引鳳」，吸引更多投資，讓年輕人到高雄能有份收入好的工作。

陳其邁今與黨籍高市議員座談，被媒體問到是否打算無縫接軌、一旦補選市長當選後就立刻上路?陳其邁表示，不管是中央或是地方，都應該要能接地氣，多跟民眾接觸，而議員都是最了解地方的。

他進一步指出，過去無論在行政院或立委任內，都很謙卑地傾聽民意，例如2018年敗選後，內部做了很多的檢討，他自己剛到政院服務時，也曾在電腦上列了20個做錯或者是做得不夠好的事情，然後一項一項解決。

陳其邁認為，地方有任何問題，最怕就是放在那邊不解決，這樣會造成沉痾，永遠就沒有辦法解決。

他表示，希望高雄面臨的問題，包括美中貿易戰所帶來的國際產業供應鏈重組，如何加把勁招商引資，以及捷運路網等重大建設，還有青年就業等，希望能夠築巢引鳳，吸引更多投資，讓更多年輕人到高雄能有一份收入好的工作。

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