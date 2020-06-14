副手者聯盟全到位 高市府參事王世芳代理副市長

高雄市政府今發布人事命令，各局處代理局長全就位。（記者王榮祥攝）

2020-06-14 16:30:13

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府傍晚發布人事異動，各單位代理局長一次到位，包括參事王世芳代理副市長，擔負防汛重任的水利局長由參事蔡長展代理，需扛下選務工作的民政局長由參議駱邦吉代理，新聞局長由參議簡美玲代理。

異動如下︰高雄市副市長由王參事世芳代理、行政暨國際處處長由蔡參事淑貞代理、民政局局長由駱參議邦吉代理、財政局局長由曾副局長美妙代理、教育局局長由陳副局長佩汝代理、經濟發展局局長由王副局長宏榮代理。

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海洋局局長由黃副局長登福代理、農業局局長由王副局長正一代理、觀光局局長由邱副局長俊龍代理、都市發展局局長由蘇副局長俊傑代理、工務局局長由黃副局長榮慶代理、水利局局長由蔡參事長展代理。

社會局局長由謝副局長琍琍代理、勞工局局長由陳副局長石圍代理、消防局局長由蔡副局長致模代理、衛生局局長由林副局長盟喬代理、環境保護局局長由張副局長瑞琿代理、捷運工程局局長由吳副局長嘉昌代理、文化局局長由林副局長尚瑛代理。

交通局局長由張副局長淑娟代理、法制局局長由白副局長瑞龍代理、地政局局長由陳副局長冠福代理、新聞局局長由簡參議美玲代理、毒品防制局局長由鄭顧問介松代理、運動發展局局長由周副局長明鎮代理、青年局局長由顏副局長己喨代理。

研究發展考核委員會主任委員由朱副主任委員瑞成代理、原住民事務委員會主任委員由陳副主任委員幸雄代理、客家事務委員會主任委員由陳主任秘書華英代理。

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