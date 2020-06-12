汕尾國小靠海鹽分侵蝕牆面 重新彩繪帆船宣揚家鄉

莊嚴的司令台變成海底世界。（記者洪臣宏攝）

2020-06-12 20:03:56

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市林園區汕尾國小緊鄰海邊，空氣中鹽分較高，校園天花板、牆面鋼筋鏽蝕斑駁，校方進行改頭換面工程，結合所推動海洋教育、帆船運動，彩繪成海底隧道、濕地生態、帆心大動等圖樣，將家鄉特色藉由彩繪得以對外宣揚。

汕尾國小西側建築天花板、樓梯口，長期被高雄舉辦世大運時的宣傳帆布遮蓋，校方這學期撤下帆布，驚見天花板鋼筋鏽蝕，水泥面因受潮膨脹撐開，因而進行整修、重新粉刷，同時委請校友花了2個星期彩繪，今天完工，校園色彩繽紛。

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一抵達校門口，兩側分別有象徵欣欣向榮的向日葵及濕地生態鳥類、彈塗魚的入口意象，走進玄關抬頭一看就是海洋生物，給人通過海底隧道感覺，另也有Q版傳統漁撈、風帆船運動、淨灘減塑圖案，司令台搖身一變成為海底世界。

校長曾博建表示，汕尾國小實施海洋教育推動金木水火土「五行海洋遊」體驗，「金」象徵黑金烏魚、白金鰻苗傳統捕撈；「木」為漂流木木工DIY；「水」為帆心大動的風帆船體驗；「火」是溼地生態課程；「土」意即淨灘減塑愛鄉土。

曾博建說，希望透過彩繪讓學生熟悉海洋教育過程，更能愛護海洋與鄉土，也讓參與「五行海洋遊」體驗的外賓了解海洋教育實施方式及內涵。

汕尾國小玄關想給人通過海底隧道感覺。（記者洪臣宏攝）

斑駁牆面搖身一變成為繽紛畫布，學生驚艷不已。（記者洪臣宏攝）

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