泰國規劃邊境解封 外交部：台灣未被排除納入優先名單

泰國武漢肺炎疫情放緩，明（15）起將解除全國宵禁，並規劃重新開放外國旅客入境。（歐新社）

2020-06-14 11:29:40

〔記者呂伊萱／台北報導〕泰國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情放緩，明（15）起將解除全國宵禁，並規劃重新開放外國旅客入境。外交部今天說明，根據我代表處了解，泰方並未排除將台灣列在優先名單內，但目前尚無正式清單。

泰國至12日止，累計確診病例3121例，解除隔離出院者累計2987例，累計死亡病例58人，連續18天沒有新增本土個案。泰國疫情防控中心發言人塔威信12日表示，少於120人的學校、展覽廳及遊樂場等，將在週一重開，餐廳同日也可以恢復賣酒，但酒吧及卡拉OK繼續關閉。

請繼續往下閱讀...

泰國政府並表示，亦正在計劃重新開放疫情受控國家的外國旅客入境，但具體日期未定。泰國媒體並未報導明確開放國家，不過外媒報導指出將包括中國、日本、韓國、台灣、紐澳和部分中東國家，及寮國、緬甸和柬埔寨等鄰國；同時亦有外媒報導中並未提及台灣。

外交部今天說明，泰國政府正在研議將部份疫情控制得宜國家納入「旅行安全圈」（Travel Bubble），以重振觀光業。而我國防疫成效有目共睹，根據我駐泰代表處洽繫泰國當局瞭解，泰方並未排除將台灣列在優先名單內，但是必須先確認邊境管制等配套措施後，才能送內閣會議討論，因此目前尚無正式清單。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法