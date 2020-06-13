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首頁　>　政治

警察一度比韓粉多 黃正忠批藍營：第三勢力可自推庶民選高雄市長

民主監督聯盟13日號召「百萬白衫軍 庶民上凱道」遊行活動。 （記者劉信德攝）

民主監督聯盟13日號召「百萬白衫軍 庶民上凱道」遊行活動。 （記者劉信德攝）

2020-06-13 17:05:08

〔記者陳昀／台北報導〕先前聲稱將號召百萬韓粉到總統府前抗議的民主監督聯盟總召集人黃正忠被韓切割後，今照常在凱道舉辦「如影隨形~遍地開花~替天行道~推翻暴政！假博士滾下台！」活動，現場卻一度警察比群眾多。黃正忠強調，沒在消費前高雄市長韓國瑜及前高雄市議長許崑源，是要力挺公平正義，許崑源壯烈成仁，國民黨卻沒行動，怎有資格當在野最大黨？第三勢力可以推薦庶民選高雄市長。

今活動從下午2點30分開始舉行，但活動開始時現場仍人潮稀稀落落，還一度警力比人潮多。黃正忠受訪時解釋，原預估有2、3000人到場，因為韓國瑜的呼籲會少一些，但他不是消費韓國瑜、許崑源，是在力挺公平正義。

黃正忠說，許崑源莫名其妙死了，大家不能站出來嗎？美國一個黑人死亡，22城市人民出來包圍白宮；香港一個年輕人摔死，百萬人民站出來，但許崑源壯烈成仁，沒有一個團體，甚至國民黨也沒有發動活動，這樣怎麼還有資格當在野最大黨？

幫韓國瑜討公道的訴求拿掉了？黃正忠表示，對事不對人，不是幫某個人討公道，是針對無良政府，因為沒辦法罷免蔡英文總統，只好罷免不適任立委，會從台中立委陳柏維，以及高雄立委劉世芳、邱議瑩罷免起，各縣市有不適任立委，也請遍地開花，一起發動罷免；至於高雄市長，如果國民黨派不出好人選，他們可以推薦第三勢力，推薦庶民選高雄市長。

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