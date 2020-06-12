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反轟台北市民「不知福」？段宜康說故事酸爆柯P

段宜康今天在臉書以故事形式，諷刺台北市長柯文哲人在福中不知福。（資料照）

段宜康今天在臉書以故事形式，諷刺台北市長柯文哲人在福中不知福。（資料照）

2020-06-12 18:16:26

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲民調滿意度吊車尾，他昨（11日）評論是市民「人在福中不知福」，今（12日）坦承失言。前民進黨立委段宜康對此在臉書以說故事形式諷刺柯文哲才是「人在福中不知福」。

段宜康今天在臉書諷刺地說，「今天講個故事給各位小朋友聽，聽完了要交心得報告，很久很久以前，久到不知道多久以前，在一個很遠很遠，遠到不知道多遠的城市，有一位很偉大很偉大，偉大到不知道有多偉大的市長。這位偉大的市長有一天決定舉辦一很盛大很盛大，盛大到不知道有多盛大的『公共汽車服務品質滿意度錦標賽』」！

段宜康接著指出，「一下子就來了好多好多，多到不知道有多麽多的司機，開著多到不知道有多麼多的公共汽車，來參加這個盛大到不知道有多盛大的比賽。等到好不容易，比賽開始了，沒想到這位自己覺得自己好了不起好了不起，了不起到不知道有多了不起的公車司機，竟然得到了最後一名！」

段宜康表示，「這位好了不起好了不起，了不起到不知道有多了不起的司機阿北，拿著一張評分表接受電視台訪問，評分表上面寫著：邊開車邊摳腳丫，摳完腳挖鼻孔，開車中途駛離公車專用道去和法拉利尬車。」不料阿北大聲說：「你們都身在福中不知福，我這輛車最新、最大、馬力最強、顏色最鮮豔、車燈最亮、輪子最多，客觀指標都第一！」

網友們看見段宜康寫的這篇「故事」，紛紛在留言處指出，「受評鑑的是司機，司機卻以為是公車受評鑑」、「故事講得太好了」、「客觀指標就是客觀指標，你太在意就不客觀了」、「公車第一名，駕駛沒駕照」、「還好這個人只是市長，萬一是總統，台灣怕很快成為專制國家」。

段宜康臉書全文

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