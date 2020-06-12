為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

最快下週徵召高市長補選人選 國民黨積極勸進吳怡玎

高雄市長8月15日補選，中選會本月20至24日受理候選人登記。國民黨中常會預計下週三通過徵召辦法，最快下週敲定人選，黨內積極勸進不分區立委吳怡玎。（資料照）

高雄市長8月15日補選，中選會本月20至24日受理候選人登記。國民黨中常會預計下週三通過徵召辦法，最快下週敲定人選，黨內積極勸進不分區立委吳怡玎。（資料照）

2020-06-12 17:13:01

〔記者陳昀／台北報導〕高雄市長8月15日補選，中選會本月20至24日受理候選人登記。國民黨中常會預計下週三通過徵召辦法，最快下週敲定人選，黨內積極勸進不分區立委吳怡玎，高雄市議員蔡金晏也獲多人推薦；至於白藍合作，黨務高層說，黨主席江啟臣一度動搖，想與民眾黨主席柯文哲面談，在其他幹部極力勸阻下作罷。

據指出，國民黨在罷韓通過前已著手準備口袋名單，由秘書長李乾龍負責徵詢，依國民黨設定的「在地、年輕」等條件，白派的不分區立委吳怡玎、高雄市議員蔡金晏獲最多人推薦，另前立委林國正、高雄市議員黃柏霖、韓市府財政局長李樑堅等人也被點名。

黨務高層表示，國民黨預計下週中常會通過高雄市長補選徵召辦法，為了儘快展開佈局，時程不要落後民進黨太多，希望下週五前一併確定徵召人選。

黨務高層說，高雄市民2018年底沒投民進黨實是期待翻轉高雄，這次再派陳其邁再投入補選，要如何證明真能改變？這是國民黨提名的候選人必須加強論述的部分，空戰為主、陸戰為輔，先將目標放眼不輸太多、凝聚士氣，若有奇蹟就能贏。

黨務高層表示，因補選時程很近，最好提出讓人耳目一新的人選、跳脫韓國瑜被攻擊的「帶職參選」，吳怡玎年輕、清新、專業，也沒有從政包袱，只要充分展現專業並持續深耕，就算這次未能勝選，也會是下屆市長的優異人選。

至於「藍白合」的可能性，黨務高層透露說，江啟臣確實一度動搖，有意和柯文哲面談，但在其他黨務幹部極力勸阻下作罷，黨內認為，在罷韓慘敗後，這樣的合作只會給人權謀、不知檢討的感受，對國民黨毫無加分，仍傾向黨內自提人選。

國民黨高雄地方人士表示，若黨中央隨意指派將打亂地方生態，地方多位民代興致勃勃，過去10年來國民黨在高雄都是提名「空降」人選，對基層深耕的黨員不公平，加上吳怡玎資歷尚淺，未必能應對來勢洶洶的民進黨。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
質疑高雄市長補選壓縮時間 國民黨批中選會「補選國家隊」
2020-06-12 16:58

質疑高雄市長補選壓縮時間 國民黨批中選會「補選國家隊」
高雄市長補選8/15舉行 本月20至24日受理候選人登記
2020-06-12 15:25

高雄市長補選8/15舉行 本月20至24日受理候選人登記
美居品牌好口碑 上德滙超高樓層建築

美居品牌好口碑 上德滙超高樓層建築
高市長補選蔡壁如釋出「藍白合」風向 葉元之：不要中圈套
2020-06-12 15:17

高市長補選蔡壁如釋出「藍白合」風向 葉元之：不要中圈套
中選會正式公告罷韓通過 8/15舉行高雄市長補選
2020-06-12 15:00

中選會正式公告罷韓通過 8/15舉行高雄市長補選
限3天！電視加1元得2千振興好禮

限3天！電視加1元得2千振興好禮
政治今日熱門
2020-06-11 20:25

罷韓後成一黨專政？ 段宜康批柯P：對中共一黨專政視而不見

2020-06-11 19:39

中市公投大降門檻 藍綠議員喬不攏 送大會再議

2020-06-11 23:47

綠營緩推「禁帶職參選」修法？ 時力：罷免成本高、應入法

2020-06-11 19:38

韓國瑜提許崑源比鄭南榕 他轟「不倫不類」：停止鬼扯

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播