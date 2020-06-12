走訪屏東獨立書店 賴清德買書力挺

副總統賴清德在立委鍾佳濱（右）等人陪同下參觀屏東獨立書店南國青鳥。（記者羅欣貞攝）

2020-06-12 17:22:53

〔記者羅欣貞／屏東報導〕副總統賴清德今天（12日）下午到屏東市參觀設在孫立人行館的南國青鳥書店，該書店成立於2018年12月，是屏東眷村活化的一環，與區內其他4家獨立書店，形成屏東閱讀重鎮；賴副總統在南國青鳥書店買了「台漫不死」一書，並盛讚屏東人的閱讀能量與潘孟安縣長的施政成果。

屏東縣政府在日遺眷舍群打造勝利星村園區，吸引獨立書店進駐，營造濃濃文青風；副總統賴清德今天抵達其中的南國青鳥書店，仔細參觀一樓書店陳設與二樓常設的孫立人將軍史料展，最後還到書店外一處小攤店吃冰。

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賴清德表示，潘孟安是全國施政分數第一名的縣長，很多人都想知道潘縣長有什麼本事，短短幾年間讓屏東縣民有這麼大的凝聚力與光榮感，讓大家感到幸福；其實早在幾年前，潘孟安就跟他說有一個計畫，認為屏東過去在歷史上是文化非常重要的縣市，但隨著時間變化角色越來越模糊，所以想要推動閱讀計畫，透過閱讀計畫讓更多屏東縣民知道過去屏東的歷史從而能夠跟台灣對話，潘的做法就是希望開啟獨立書店，當時他聽了之後，除了欽佩潘的見識，一方面也懷疑說獨立書店本來就不好經營，真的有辦法開成嗎？

賴清德還指出，後來不管在哪裡，都聽到屏東的書店消息，所以今天特地到屏東看看，看到獨立書店果然落實了培養屏東縣民閱讀習慣，從而能夠和台灣文化對話的想法，其中青鳥書店開在孫立人行館更具意義，二樓保留孫立人將軍的相關歷史，一樓不但有書、有照片影像，還有文化歷史與知識性的書籍，豐富屏東縣民的精神；一個城市要照顧到縣民不同需求，如今屏東不只燈會呈現的高效率與美麗，在文明方面也有長足的進步，令人欽佩。

副總統賴清德選購了「台漫不死」一書。（記者羅欣貞攝）

副總統賴清吃冰。（記者羅欣貞攝）

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