質疑高雄市長補選壓縮時間 國民黨批中選會「補選國家隊」

高雄市長補選時間早於外界預期，國民黨文傳會主委王育敏批評中選會是「補選國家隊」。（記者施曉光攝）

2020-06-12 16:58:34

〔記者施曉光／台北報導〕中選會公告高雄市長補選於8月15日舉行，由於補選日期比外界預期較早，國民黨文傳會主委王育敏今天下午召開記者會質疑中選會不公，刻意壓縮在野黨提名時間與空間，已成「補選國家隊」。

王育敏表示，補選時程原本有3個月的時間，但中選會刻意提前1個月，僅剩2個月的補選作業時程，明顯是為了具有中央執政優勢的民進黨量身訂做，護航行政院副院長陳其邁坐上高雄市長職位，壓縮在野黨的準備時間，根本是私心自用。

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對於中選會提出選務量能及疫情狀況等因素作為此規劃時程的考量，王育敏強調，「疫情狀況」的理由讓人摸不著頭緒，若是因為疫情考量，應該延長補選時程，讓疫情更為趨緩再補選才對，中選會的理由讓人實在無法接受。

王育敏並強調，依照中選會規劃的時程，會有3個「壓縮」：一、壓縮在野黨推出適當的人選，中選會此舉就是要讓在野黨措手不及，沒有充裕的時間找出能協助高雄發展的適合人選，根本是為了幫民進黨助攻；二、壓縮候選人宣傳政見的時間，高雄市幅員廣闊，人口達280多萬人，短短兩個月的時間，沒有如同執政黨所坐擁的國家資源，在野黨的候選人根本沒有充分時間可以宣揚擘劃建設藍圖的政見，讓高雄市民能深入了解；三、壓縮高雄市民充分了解候選人政見的空間。僅僅兩個月的時間，高雄市民根本沒有充分的時間可以好好檢視每位候選人的政見與主張，這怎麼能選出真正能帶領高雄市發展的地方首長？

王育敏說，直轄市長選舉是非常重要的選舉，不應該倉促進行，但中選會為了迎合民進黨，壓縮了3分之1的選舉作業時間，也壓縮了高雄市民的選擇空間，讓其他候選人「來不及熱身，就宣判結果」，顯然中選會已經完全喪失了獨立機關應有的客觀中立，納編為民進黨的「補選國家隊」。

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