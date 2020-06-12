立院將成立「修憲委員會」 國台辦叫囂：膽敢以身試法必嚴懲

立法院將在下會期開始協商成立「修憲委員會」 ，中國國台辦發言人朱鳳蓮今天稱，「我們正告這些『台獨』分子必須懸崖勒馬，膽敢以身試法，必遭嚴懲」。（取自網路）

2020-06-12 11:33:31

〔記者鍾麗華／台北報導〕蔡政府第2任期將展開修憲工程，而立法院將在下會期開始協商成立「修憲委員會」 ，中國國台辦發言人朱鳳蓮今天稱，「我們正告這些『台獨』分子必須懸崖勒馬，膽敢以身試法，必遭嚴懲」。

針對民進黨政府以及部分人士提出修憲、正名一事，朱鳳蓮說，「近一段時間，民進黨當局加緊勾連外部勢力破壞台海和平穩定，不斷挑動兩岸對立對抗，導致兩岸關係更趨複雜嚴峻」。

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朱鳳蓮指，「島內一小撮『台獨』分裂勢力利令智昏，藉機生事，大肆鼓噪並加緊推動一系列謀『獨』活動，企圖把兩岸關係推向危險邊緣，把台灣同胞推向災難深淵。」

朱鳳蓮聲稱，「『台獨』分裂勢力及其活動是台海和平穩定的最大威脅，是兩岸關係和平發展的最大障礙。他們的行徑與中華民族根本利益和台灣同胞切身利益背道而馳，註定不會得逞。我們正告這些『台獨』分子必須懸崖勒馬，膽敢以身試法，必遭嚴懲。」

對此，陸委會多次強調，維持台海和平穩定現狀的一貫立場，至於立法院成立修憲委員會，是希望讓攸關政府制度及人民權利的各項憲政改革的議題，能被充分對話、形成共識，讓制度與時俱進，契合台灣社會價值。憲法修改程序十分嚴謹，「是我們內部事務」，需要社會高度的共識。

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