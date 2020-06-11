美運輸機進我領空 中國國台辦跳腳：民進黨勾結外部勢力

美軍一架C-40A運輸機9日罕見地向我方申請空域，自基隆進入我國領空後，取道西部平原至台南離去；但中共解放軍空軍多架蘇愷-30戰機，隨後在我國西南方外圍空域出沒，不過，中國國台辦今天卻稱，「民進黨當局勾結外部勢力侵犯中國主權安全」，隻字未提共機的擾台、挑釁行為。（取自網路）

2020-06-11 17:51:25

〔記者鍾麗華／台北報導〕美軍一架C-40A運輸機9日罕見地向我方申請空域，自基隆進入我國領空後，取道西部平原至台南離去；但中共解放軍空軍多架蘇愷-30戰機，隨後在我國西南方外圍空域出沒，我國在空偵巡機立即應處，透過廣播警告並驅離。不過，中國國台辦今天卻稱，「民進黨當局勾結外部勢力侵犯中國主權安全」，隻字未提共機的擾台、挑釁行為。

中國國台辦發言人朱鳳蓮11日稱，「美軍機飛越台灣，損害我主權、安全、發展利益，違反國際法和國際關係基本準則，是一起非法行徑和嚴重挑釁事件。我們對此表示強烈不滿和堅決反對。」

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朱鳳蓮表示，「民進黨當局勾結外部勢力侵犯中國主權安全，破壞台海和平穩定，禍患島內民眾安全福祉。我們對此表示強烈譴責。我們有決心、有意志、有能力堅決維護國家主權、安全、發展利益。我們嚴正警告民進黨當局不要誤判形勢，不要低估全體中國人民維護國家主權和領土完整的堅強意志和堅定決心，立即停止上述行徑。」

我國防部9日強調，國軍運用聯合情監偵，對於台海周邊海、空域狀況，均能充分掌握、積極應處，籲請國人放心。至於美國軍機通行我國空域，是否和中共戰機出沒我國西南方空域有關？軍方官員不願多做評論。

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