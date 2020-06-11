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新黨發動罷免 陳柏惟PO「這學期的成績單」反擊

針對新黨揚言要罷免，陳柏惟回應「被共產黨養的、自認與中國人為榮的人，說要罷免我，是我的勳章」。（資料照）

針對新黨揚言要罷免，陳柏惟回應「被共產黨養的、自認與中國人為榮的人，說要罷免我，是我的勳章」。（資料照）

2020-06-11 21:23:54

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜被罷免後，泛藍營掀起「報復性罷免」，新黨昨（10日）開記者會，揚言將罷免台灣基進立委陳柏惟；陳則回應，「被共產黨養的、自認與中國人為榮的人，說要罷免我，是我的勳章」。陳柏惟今稍早也PO出「這學期的成績單」，強調他和團隊有缺點、有犯錯的地方也會持續精進！

陳柏惟在臉書粉專PO出「質詢精華篇」影片，表示這學期的成績單，在波濤洶湧裡，有褒有貶，「我們都虛心接受，我和團隊持續盡力走出自己的路。」他也提到自己過去在立法院質詢與選區有關的內容，如選區交通平權、國會遷台中、疫情與紓困、心理衛生以及台灣主權民主自由等等。

陳柏惟強調，他的選區和選民，就在他的心底。「謝謝各界的指教與支持，我與我的團隊，還有很多可以努力的地方，我有缺點、有犯錯的地方，我們也會持續精進！」

許多網友也在文章下方留言打氣，「加油 你為台中做的我們都看的的 加油」、「平常有在看粉專的人就知道你有問政，不過要做宣傳推出去讓更多人知道」、「新生成績單及格了 期待進步再造好成績」、「堅持做對的事沒有錯 3Q加油」、「人在做，天在看，公道自在人心」。

陳柏惟臉書全文

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