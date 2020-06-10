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罷韓通過》藍營退將讚高雄人「值得尊敬」 綠委：非常佩服

退役陸軍少將、國民黨桃園市黨部副主委于北辰10日在政論節目指出，高雄人可以選出韓國瑜，也可以用選票否定他，「高雄人值得尊敬」，並讚高雄是「民主聖地」。（資料照）

退役陸軍少將、國民黨桃園市黨部副主委于北辰10日在政論節目指出，高雄人可以選出韓國瑜，也可以用選票否定他，「高雄人值得尊敬」，並讚高雄是「民主聖地」。（資料照）

2020-06-11 00:12:59

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜罷免案6月6日通過，讓他成為台灣史上第一位被罷免的直轄市長。對此，退役陸軍少將、國民黨桃園市黨部副主委于北辰10日在政論節目指出，高雄人可以選出韓國瑜，也可以用選票否定他，「高雄人值得尊敬」，他也稱讚高雄是「民主聖地」。這一番話讓現場來賓民進黨立委莊瑞雄表示「非常佩服」。

于北辰10日在政論節目「新聞面對面」說，他承認高雄是一個充滿了奇蹟的地方，可以用89萬票接受韓國瑜來做市長，也可以用93萬9000多票把韓罷免，「所以我說高雄人值得尊敬，它是一個充滿奇蹟的地方」。

不過，對於近日藍營支持者紛紛喊出要罷免各地民代的聲音，他也質問，「難道其他各地就不能當民主聖地嗎？桃園不行嗎？台北不行嗎？台中不行嗎？我們大家來做（罷免）」。

對此，同為來賓的莊瑞雄說，對於于北辰稱高雄是一個充滿奇蹟的地方、民主聖地，「這句話他講了，我覺得非常佩服」。但他也提醒，若是由一個政黨發動罷免，然後再推卸說「跟我無關」，這到後面的論述會比較困難。尤其現在資深媒體人趙少康等人喊的是每個選區都要發起罷免，這會讓大家最後覺得，「你是來亂的嗎？」產生反撲的力量。

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