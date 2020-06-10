網路社群成新戰場 蔡英文要民進黨內思考「鋼鐵韓粉」現象

身兼民進黨主席的蔡英文總統（見圖）今天在民進黨中執會主動提到「鋼鐵韓粉」現象，盼黨內思考，如何讓民進黨支持者也能有這種熱情；她也詢問在場執委，要大家對社群經營「踴躍提問」，不過現場一片靜默。（記者羅沛德攝）

2020-06-10 19:45:38

〔記者彭琬馨／台北報導〕民進黨中執會今由網路社群中心主任廖泰翔報告「政治網路社群經營趨勢與案例分享」。據轉述，廖泰翔報告結束後，黨主席蔡英文主動提到「鋼鐵韓粉」現象，盼黨內思考，如何讓民進黨支持者也能有這種熱情；蔡英文也詢問在場執委，要大家對社群經營「踴躍提問」，不過現場大家一片靜默，還有人起身上廁所，與會人士說，「應該是大家對臉書不甚熟悉」。

據轉述，會中也做成決議，黨中央將為黨公職民代的社群小編開課傳授社群經營的相關課程，蔡英文還當場要求廖泰翔，之後要好好檢查各執委、常委們的臉書，看看是否有跟上時代、與時俱進。

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據悉，廖泰翔在會中報告指出，政治人物網路上80%的聲量，事實上是20%的支持者製造出來的，蔡英文聽完也表示，此20%的人就是「鋼鐵韓粉」，她並說盼大家能思考如何經營核心支持者，不過蔡英文同時也說，政治的本質還是以組織、議題最為重要。

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