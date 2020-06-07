韓粉嗆「罷免成功就吃屎」 妹妹道歉：他無藥可救了

劉姓韓粉的胞妹向各界道歉，並指哥哥無藥可救了。（記者張瑞楨翻攝自劉男臉書）

2020-06-07 23:57:53

〔記者張瑞楨／台中報導〕劉姓韓粉曾經放話「罷韓根本不會成功，成功我就直播吃屎」，在罷韓投票通過法定門檻後，網友要求兌現承諾，他宣稱已吃屎給朋友看，兌現了賭約，但網友仍不放過他，要他「公開直撥」吃屎；對此，有人自稱是劉男的妹妹，在劉男的臉書中向各界道歉，她希望大家不要再留言，吃屎一事已讓家裡鬧翻天，哥哥已經「無藥可救」了，讓她哥哥感覺到邊緣化，才能讓哥哥的網紅夢消逝。

劉姓網友可能是韓國瑜罷免之後最紅的韓粉之一，網友要求兌現吃屎承諾，他宣稱已經在朋友面前吃過屎，兌現了賭約，但網友不認為沒直播、也質疑他說謊，不斷要求他兌現直播吃屎承諾。

請繼續往下閱讀...

不過，卻有自稱是劉男胞妹的人用劉男的臉書回應各界，她強調，她是趁哥哥睡著，偷開哥哥的電腦，用哥哥臉書帳戶發文，她先向外界道歉，並指哥哥「有病」，希望大家能諒解。

其妹發文內容為：「 我先在這跟你們說對不起，我哥哥他幾年前出過車禍，救護病房住了一個多月，腦子退化很多，常常幻想他是網路紅人，很多粉絲，整天不出去工作，窩在房間，他以前不是這樣的，我這個當妹妹的，也常跟他說，多出去走走，別沉迷網路，他就會生氣，說我不懂他有多紅。

這次因為支持韓國瑜先生，說要吃屎，造成這麼大的風波，家理已經吵翻天了，我哥還是一樣無所謂，他已經無藥可救了，所以我拜託你們，別在來這邊留言，你們的每一句話，在他的世界理 是一種鼓勵。

你們越吵他，他越開心。如果可以的話 請你們別在來他板上，讓他感覺邊緣，這樣就好。」

這篇文章寫得看似無奈，但仍有網友懷疑，撰文者是否真的是劉男的妹妹，還是劉男自己客串，但也有網友稱讚他，如果真的吃屎，那就是兌現承諾的真君子。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法