網傳50多萬罷韓年輕人春節前遷戶口至高雄 查核中心引數據闢謠

圖為6月5日台北車站高鐵閘門口，不少民眾戴著口罩排隊通過體溫篩檢站，準備搭乘高鐵返鄉。（資料照）

2020-06-10 11:47:17

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜罷免案投票前日，高鐵、火車和客運站湧入高雄選民回鄉行使公民權利，最終投票結果以93萬多同意票通過罷免。然而選後有傳言指支持罷韓的「50多萬」年輕選民「都是春節前將戶口遷來高雄的」，並補充「還到高雄玩多日，都是不用花錢的」。此傳言經台灣事實查核中心查證後，確認為錯誤訊息。

臉書、Line等社群平台有訊息指稱，「因為這些罷韓的50多萬年輕人都是春節前將戶口遷來高雄的，朋友春節回彰化婆家聽到此事，還去問當時年輕人還回答說：好玩啊！因為年輕人的父母很生氣，孩子無故遷戶口到高雄，而且還到高雄玩多日，都是不用花錢的」；經查核中心引述多單位之統計資料，證實為錯誤訊息。

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查核中心指出，根據《公職人員選舉罷免法》，只要在2020年2月6日（含）以前設籍高雄市，即符合高雄市長罷免案投票資格；查核中心進一步比對罷免成案日期與內政部人口統計資料，檢索從2019年6月至今年1月高雄市戶籍登記遷入及遷出人數，發現2019年6月至2020年1月，高雄市人口淨成長僅為2689人，與傳言所稱「50多萬人春節前將戶口遷來高雄」不符。

查核中心又引述中選會6月8日新聞稿，指出高雄市罷免案「20歲到29歲」投票權人數為35萬7913人，相較於2020年總統副總統及立法委員選舉，高雄市「20歲到29歲」選舉人數35萬9926人，反而減少了2013人，傳言所稱的「50萬青年戶籍遷入高雄」與實際情況並不相同。

查核中心再以內政部的「社會經濟資料庫」近一步比對，該資料庫人口統計已季為單位，雖無法精確等同投票權人數，但可用以查核所謂「50萬青年戶籍遷入高雄」傳言；據該資料庫高雄市20到29歲人口數資料，2019年6月為36萬3140人，2019年9月36萬1918人，2019年12月為36萬399人，2020年3月為36萬29人，人口呈現微幅下降趨勢，並未如傳言有突然增加50萬青年狀態。

查核中心再比對中選會選舉資料庫網站之高雄市選舉總人數，2018年六都地方選舉，高雄市選舉人總數為228萬1338人，2020年總統副總統及立法委員選舉為229萬9558人，2020年高雄市長罷免案為229萬9981人，擁有投票權的人數也沒有明顯增加。

綜合以上多項公開數據，查核中心指出，並未有傳言所稱「這些罷韓的50多萬年輕人都是春節前將戶口遷來高雄的」狀況，證實該消息為錯誤訊息。

有傳言指支持罷韓的「50多萬」年輕選民「都是春節前將戶口遷來高雄的」，經查核中心證實為錯誤消息。（翻攝台灣事實查核中心粉專）

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