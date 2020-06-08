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首頁　>　政治

被抓包許崑源靈堂外嘻笑比讚 雷倩滅火：是自我鼓勵

婦聯會主委雷倩（見圖）被發現在許崑源靈堂外比讚，雷倩澄清此舉是自我鼓勵。（資料照）

婦聯會主委雷倩（見圖）被發現在許崑源靈堂外比讚，雷倩澄清此舉是自我鼓勵。（資料照）

2020-06-08 21:00:42

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市議長許崑源靈堂今開放各界弔唁，許生前在政壇結交的好友、同事全前往祭拜，不料婦聯會主委雷倩卻被發現在靈堂外嘻笑、比讚，雷晚間在臉書澄清，這張照片用意是「自我鼓勵」。

許崑源靈堂今起湧入許多政壇人士，全是要見他最後一面與道別，婦聯會主委雷倩也到場致哀，卻被發現與高雄分會多名成員在靈堂外嘻笑合影，雷倩甚至還比出讚的手勢，畫面曝光立刻引發廣大網友不滿，許多人認為雷倩似乎有辱莊重場合，要求她應公開道歉。

雷倩晚間在臉書發文指出，今天婦聯總會與高雄分會20多名姊妹一起到景行廳向許議長致敬，並安慰相關人等，高雄分會人士認為姊妹們應繼續奮鬥，大家感動之下在靈堂門口合影，決心堅持奮鬥到底，為婦聯會加油，雷說：「雖然這是一張自我鼓勵、面對民進黨逼迫堅持不放棄的照片，但地點仍不適合。特此致歉。」

但不少鄉民依舊認為雷倩說法太過牽強，在批踢踢開罵「大家一起去靈堂自我鼓勵？」、「只准自己比讚不准別人畫口紅」、「太好了大家揪團一起去自我鼓勵一下」、「根本不把喪家當一回事阿」、「這些人到底哪來的自信阿」、「真的不讓人失望耶，老KMT」。

雷倩臉書全文

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