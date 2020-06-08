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黃捷弔唁許崑源畫口紅挨轟 網噓：靈堂前多人比讚拍合照

「只是堵藍」轉貼了一群人在許崑源靈堂前比讚合照的畫面。（圖擷取自「只是堵藍」臉書專頁）

「只是堵藍」轉貼了一群人在許崑源靈堂前比讚合照的畫面。（圖擷取自「只是堵藍」臉書專頁）

2020-06-08 21:00:16

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市議長許崑源6日從自宅17樓墜樓身亡，今天靈堂開放弔唁，高雄市時代力量議員黃捷被高雄市政府法制局長吳秋麗批評到靈堂竟畫口紅，但有網友發現，有疑似藍營人士在靈堂前合照比讚，質問「如果一堆人在人家靈堂前比讚、還拍照留影，那要罵什麼？」

許崑源靈堂設於高雄市立殯儀館景行廳，於今日開放弔唁，時代力量高雄市議員黃捷早上9點50分到現場，卻遭高雄市政府法制局長吳秋麗嗆「妳來幹什麼」、「你可以不用來」等，最後黃捷哭著走出來。吳秋麗後來表示，黃捷進入靈堂沒戴口罩，且畫了個大口紅，她才有所不滿。

然而，有PTT八卦板發文指出，今日有一群人在許崑源靈堂前合照比讚，「擦個口紅就把人罵到哭，我想年輕人都覺得這還好吧，何況根本沒有大紅大紫的......那如果一堆人在人家靈堂前比讚、還拍照留影，那要罵什麼？」其他網友也回說：「笑死」、「我蠻心酸的」。

臉書專頁「只是堵藍」也同樣轉貼這群人在許崑源靈堂前比讚合照的畫面，指出「在靈堂前比讚拍照，是在表示死者是......怎樣？？國民黨消費死者消費夠了沒？現在還在靈堂前比讚，是整個黨都變北區了嗎？」

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