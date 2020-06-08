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20年來首位女性 交通部總務司長黃荷婷接任主秘一職

交通部今天表示，交通部主任秘書由總務司司長黃荷婷調任，成為交通部近20年來首位女性主秘。（資料照）

交通部今天表示，交通部主任秘書由總務司司長黃荷婷調任，成為交通部近20年來首位女性主秘。（資料照）

2020-06-08 16:36:57

〔記者蕭玗欣／台北報導〕交通部今天表示，交通部主任秘書由總務司長黃荷婷調任，成為交通部近20年來首位女性主秘。交通部總務司司長則由參事黃定環調任。人事案已獲行政院核定，明天起正式生效。

黃荷婷現年46歲，國立中興大學法律研究所碩士，87年公務人員高等考試三級考試法制類科及格，歷任勞動部副司長、台中市政府勞工局局長、經濟部投資審議委員會副執行秘書、本部參事及總務司司長等職務。

交通部官員表示，黃荷婷在華航、長榮罷工期間，以其勞動法規專長及實務經驗，協助交通部與勞動部、勞工團體協調，有助罷工平和落幕。擔任交通部參事期間，主責勞資關係，協助交通部與轄下中華郵政、中華電信、台鐵、桃機公司、港務公司、華航、高鐵、世曦等事業單位企業工會溝通，化解長年爭議，並爭取員工待遇合理化及提高福利。

該官員表示，黃荷婷曾任經濟部投審會副執行秘書，並於擔任交通部參事及總務司長任內，兼任交通科技產業會報副執秘，推動跨單位合作、產業交流發展及重大建設或投資產業的招商。另於103年至107年擔任台中市政府勞工局長，具政務官歷練。

交通部新任總務司長黃定環現年59歲，東吳大學歷史學系畢業，76年特種考試法務部調查局調查人員考試乙等考試調查人員類科及格，歷任交通部秘書、交通部電信總局專門委員、國家通訊傳播委員會專門委員、交通部副司長及參事等職務。交通部原主秘陳進生，則調任交通部參事，持續襄助部務推動。

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