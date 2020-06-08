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杏仁哥被押上警車 王浩宇未出面僅臉書PO「Errr...」

韓粉集結王浩宇服務處丟雞蛋、砸水球，「杏仁哥」涉嫌丟雞蛋被警察帶走。（記者李容萍攝）

韓粉集結王浩宇服務處丟雞蛋、砸水球，「杏仁哥」涉嫌丟雞蛋被警察帶走。（記者李容萍攝）

2020-06-08 15:19:03

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市議會議長許崑源6日晚間在自宅墜樓身亡，桃園市議員王浩宇第一時間在臉書貼文，引發眾多韓粉不滿，號召今日上門討公道。韓粉們圍剿王浩宇服務處時，挺韓大將「杏仁哥」也在場，並與現場警方發生衝突，被押上警車。而王浩宇本人今日未出面，但卻在個人臉書轉貼相關新聞，並下註解「Errr...」。

王浩宇服務處今日關上鐵門、暫停服務1天，不過下午1點還沒到，現場聚集200多人，提早到場的「杏仁哥」因涉嫌朝守在服務處前的警察丟雞蛋，被多名員警察合力抬出抗議會場，還被押上警車送往警局做筆錄。

王浩宇本人雖未在抗議現場，但稍早也透過臉書轉貼相關新聞，並寫下註解「Errr...」。雖不知王浩宇此文為何意，不過網友們在王浩宇的貼文下留言「所以是萬人響應，1人鬧場？」、「去的人有沒有75個」，而底下也有許多人問王浩宇「原來農地可以蓋豪宅而且農宅還會長大，真是奇怪了」、「怎麼不開門對話呢」。

而杏仁哥從警局出來後，大約在下午1點半又直奔王浩宇農舍住家，抵達現場後，開直播嗆「王浩呆，恁北又來了！」，還說要討回公道，批評這社會沒有是非。

王浩宇本人今日未出面，但轉貼杏仁哥被捕新聞，並下註解「Errr...」。（圖擷自臉書）

王浩宇本人今日未出面，但轉貼杏仁哥被捕新聞，並下註解「Errr...」。（圖擷自臉書）

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