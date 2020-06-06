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許崑源無黨籍起步後投身藍營 近期健康亮紅燈

許崑源去年小中風後已減少對外露面。（資料照，記者張忠義攝）

許崑源去年小中風後已減少對外露面。（資料照，記者張忠義攝）

2020-06-06 23:13:00

〔記者黃佳琳／高雄報導〕挺韓不遺餘力的高市議長許崑源，傳出今天罷韓投票過關後，在臉書上寫下「這一次，誰會是贏家？」後，從住處墜樓身亡；許崑源近期因小中風身體不適，輕生原因是否與此有關，仍待檢警進一步調查釐清。

許崑源出生於1957年5月1日，從小在大港埔鼓壽宮與新興市場出入，結交許多地方人士，他個性海派，結交許多好友，他於1994年以無黨籍身分當選高雄市議員，直至2008年，馬英九競選總統，許崑源擔任馬蕭競選總部全國無黨聯盟總會長，正式投身藍營，替黨總統候選人馬英九和副總統侯選人蕭萬長助選，2010年成為國民黨議會黨團總召集人，並當選縣市合併後第一屆高雄市議會議長。

2018年韓國瑜到高雄角逐市長寶座時，當時沒沒無聞的韓國瑜在許的牽線下，慢慢在高雄展露頭角，而他怒嗆陳菊「鴨霸」、「囂張」的形象，更成為韓國瑜參選市長時，背後那雙最有力的推手和助手。

不過，去年7月，許崑源透過臉書發出自己右眼戴眼罩洽公的照片，當時因為眼壓高導致視線模糊、住院檢查，醫生研判是眼睛小中風，建議住院休養並做全身健檢，許崑源聽從醫院建議，後來情況好轉，但仍保持低調、減少公開露面機會，直至今日罷韓結果出爐，許崑源確定身亡，令外界震驚不已。

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