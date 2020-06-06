高雄市議長許崑源 驚傳住處墜樓身亡 享壽63歲

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國民黨高雄市議會議長許崑源（見圖）傳出從住處墜樓身亡。（資料照）
〔即時新聞／綜合報導〕國民黨高雄市議會議長許崑源，稍早傳出從住處墜樓身亡，享壽63歲。警方獲報正封鎖現場調查，事發詳情仍待進一步調查釐清。
綜合媒體報導，目前許崑源的遺體已經送往九龍葬儀社。
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