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罷韓高票通過 綠委：韓國瑜自己催出來的結果

韓國瑜罷免通過後發言。（記者李惠洲攝）

韓國瑜罷免通過後發言。（記者李惠洲攝）

2020-06-06 20:44:11

〔記者彭琬馨／台北報導〕高雄市長韓國瑜罷免案以93萬票高票通過，遠超過罷免門檻的57萬票。民進黨立委劉世芳今受訪時說，「這是韓國瑜自己催出來的結果」，主要是這一年來韓國瑜把高雄市弄得亂七八糟，可以說韓國瑜「成也韓粉、敗也韓粉」；民進黨高雄市黨部主委、立委趙天麟受訪時則說，93萬的高罷免票與高投票率，已無法用藍綠選民區分，「是高雄市民的公民覺醒」，也替往後台灣民主史「建立新典範」。

根據高雄市選委會公布的資料，高雄市長韓國瑜罷免案共有96萬9259人投票，其中，93萬9090票同意罷免，2萬5051票不同意票，同意罷免韓國瑜百分比為97.4%。本次投票率為42.14%。

民進黨立委管碧玲在臉書貼文表示，此罷免票數已讓韓國瑜失去訴訟正當性，也是所有政治人物的警惕，「這是人民的運動、人民的審判」；管碧玲說，包括民進黨在內的所有政治人物與政黨都應謙卑自省。

民進黨高雄市黨部主委、立委趙天麟受訪時則說，這次的高投票率已超越既定政黨版圖，公民覺醒與中間選民的取決才是關鍵；趙天麟說，此次罷免活動替往後的公民運動設下新典範，未來從事公職都有一個高標準，不能只是空口說白話而不做事，他認為，高雄人投票，不只是為了自己，也是為了設立新典範。

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