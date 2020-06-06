光榮一役 罷韓四君子小蝦米扳倒韓國瑜

罷韓四君子包括罷韓提案領銜人陳冠榮、WeCare高雄發起人尹立、公民割草行動發言人李佾潔，及台灣基進黨新聞輿情部副主任張博洋。（記者張忠義攝）

2020-06-06 20:09:26

〔記者葛祐豪／高雄報導〕罷韓跨越門檻，四君子打了光榮一役，四人背景各有不同，卻能在台灣第一次直轄市長罷免運動中，統整步調並發揮創意，以小蝦米之姿，成功扳倒擁有高市府行政資源的韓國瑜。

罷韓四君子包括罷韓提案領銜人陳冠榮、WeCare高雄發起人尹立、公民割草行動發言人李佾潔，及台灣基進黨新聞輿情部副主任張博洋，4人年齡介於20幾至40幾歲，涵蓋閩、客及外省族群。

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去年3、4月，韓國瑜動心起念想選總統，網路社團「公民割草行動」正式成立，會員很快累積到20萬人，由南漂的婦產科醫師李佾潔擔任發言人，起初他坦承醫師身分，讓他站出來有負擔，一開始都戴著口罩。

去年6月，「公民割草行動」展開罷韓連署，缺乏政黨奧援與經費下，進度緩慢。不久，「Wecare高雄」發起人、樹德科大助理教授尹立加入，曾在公部門歷練的他，年紀最長，也成為罷韓行動的最大推手。

29歲的張博洋，則是四君子最年輕者，代表台灣基進投入罷韓行列，靠著流利口才，吸引更多年輕族群堅定罷韓。

曾任高雄氣爆自救會會長的陳冠榮醫師，去年參加高雄氣爆5週年紀念晚會，隔日辭去會長職務，投入罷韓，被推舉為罷韓法定領銜人，完成罷韓行動的最後一塊拼圖。

今年1月底，罷韓團體成立「光復高雄」總部，展開二階連署，不畏疫情，一個月就完成超過50萬份連署書，雖然過程中傳出意見略有不合，但很快就能重新團結。

尹立表示，三個罷韓團體的組成、功能都不同，得有人從中協調、推動戰略，陳冠榮就是負責溝通工作，讓大家朝共同目標邁進。

四君子經常與志工腦力激盪，民眾也提供創意點子，例如針對韓市長火速拆除罷韓看板，立刻以投影方式秀出「拆不掉」的罷韓廣告、高壓水槍在人行道噴洗出「666投票罷」字樣等，都讓人見識到罷韓團體的創意。

這股力量持續到罷韓最後一哩路，持續激盪出「三山會師」，及最後一週每晚不同主題的遊行，成功炒熱氣氛，催出年輕選票。罷韓四君子這段奇幻旅程，也寫下台灣地方自治史新頁。

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