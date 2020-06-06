總統府遭駭事件 國防院：已達「影響力作戰」層次

總統府遭駭事件，國防安全研究院最新報告指出，已經達到影響力作戰層次。（資料照）

2020-06-06 14:54:25

〔記者吳書緯／台北報導〕總統府在520總統就職前夕遭駭，總統蔡英文與閣揆蘇貞昌會面，幕僚所準備的資料遭有心人士變造後散布，讓輿論熱議外洩內容，並讓人「埋下懷疑種子」；國軍智庫「國防安全研究院」指出，此次總統府遭駭事件已經達到影響力作戰層次，也是我國首次遭遇涉及網路攻擊與認知作戰運用的重大資安事件，發生時機兼具政治性宣示與警告意味。

國防安全研究院發布最新一期「國防安全雙週報」，國防院網路資安所指出，此次事件不同於一般駭客手法，疑似境外駭客竊取資料後，透過熟悉台灣政情的對象，將竊取來的資料編製成刻意目的的訊息，藉由Gmail寄出、甚至可能釋出給特定的媒體高層、再流向線上記者，形同針對政府的典型「認知空間作戰（認知戰）」，過去我國通常遭遇到駭客入侵之網路戰，或是敵方施放假訊息的認知戰，較少遭遇混合網路戰與認知戰混合運運的重大資安事件。

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國防院分析，資訊戰的範疇包含網路攻擊的「網路作戰」與影響力攻勢的「認知作戰」，前者是以駭客對網路進行攻擊或滲透，後者是以捏造、散播虛假或爭議訊息，藉以達到影響訊息接受者的認知、形成對政府體制質疑與不滿，進而改變其行為，並擴大社會分化對立；而俄羅斯2014年即針對烏克蘭，首開網路戰與混合戰之先例。

國防院指出，總統府遭駭所外洩文件的資安爭議，因散播文件已引發政治爭議，尤其是「埋下懷疑種子」，造成的民主政治運作之影響已經達到影響力作戰層次，由於發生時間接近520總統就職前夕，兼具政治性宣示與警告意味。宣示目的在於讓我方認知，敵方已有能力進行影響力認知作戰、警告意味在於選在非選舉期間，暗示日後可針對選舉期間進行足以撼動選情的攻擊。

針對反制之道，國防院指出，網路戰與認知戰的操作與反制，一般都有所分工，尤其此類作戰多歸屬於「灰色地帶」衝突，需要政府與社會協同應處，面對網路戰與認知戰的混合運用，不同單位間應加強橫向協同因應，而成敗將有賴於平日是否有加強聯繫與協同演訓；例如我國資安「鐵三角」國家安全會議國家資通安全辦公室、行政院資通安全處、國家通訊傳播委員會，再加上國軍資通電軍指揮部與政府各部會，鏈結媒體與資安產業，形成有效拒阻網路戰與認知混合戰的嚇阻力。

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