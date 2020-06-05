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「免驚！出來投票」 高雄長輩團苦行3天抵市府

由安東里前里長莊訓貴等人組成的長輩苦行團，今天下午抵達終點高雄市政府四維行政中心。（記者許麗娟攝）

由安東里前里長莊訓貴等人組成的長輩苦行團，今天下午抵達終點高雄市政府四維行政中心。（記者許麗娟攝）

2020-06-05 18:13:56

〔記者許麗娟／高雄報導〕罷韓投票明天登場，為呼籲高雄市民勇敢站出來投票，3日早上有一群自稱「老骨頭」的長輩級市民，戴著斗笠步行高雄市區大街小巷，今天下午3點抵達終點高雄市政府四維行政中心，但警方告知公家機關不得有選舉標語，一行人拿下身上的光復高雄黃絲帶和貼紙等，才讓苦行團眾人在市府廣場發表宣言。

由高雄市三民區安東里前里長莊訓貴帶領的長輩苦行團，3天前決定每天「朝九晚五」自三民公園出發步行高雄，一天走20公里，呼籲市民「免驚！出來投票」，今天在投票前夕原定傍晚5點抵達市府四維行政中心，但中午下了場大雨，團員沒多休息就直接趕路，提早在下午3點就抵達終點。

莊訓貴說，這3天的過程很平和，有很多人買涼水要請大家喝，不過，今天上午在苓雅市場遇到1名韓粉狂嗆聲：「看你們要瘋多久？」莊訓貴說，這幾天也陸續有市民加入，最多時有17、18人，其中，車禍脊椎受傷的蔡小姐，昨天中午也坐輪椅出來和苦行團走了一個下午，今天則直接到終點迎接大家，蔡小姐說：「這麼堅持是為了高雄。」

莊訓貴等人抵達市府時，希望可以在市府廣場發表罷韓投票宣言，不過，駐衛警等人告知，政府及公家機關不得有選舉標語，經協調，眾人同意把身上的黃絲帶、貼紙等拿下，莊訓貴代表發言說，請市民思考罷韓成敗對高雄市民的重要性，「韓市長很懷念北農生活，6月6日就把他放生，回歸閒雲野鶴的生活。」拜託大家風雨無阻，6月6日罷韓救高雄。

一名帶著步行輔助器的女子昨天坐輪椅和眾人走一個下午，今天直接到終點迎接苦行團。（記者許麗娟攝）

一名帶著步行輔助器的女子昨天坐輪椅和眾人走一個下午，今天直接到終點迎接苦行團。（記者許麗娟攝）

警方告知莊訓貴公家機關不得有選舉標語。（記者許麗娟攝）

警方告知莊訓貴公家機關不得有選舉標語。（記者許麗娟攝）

苦行團眾人拿掉身上的黃絲帶等，在市府廣場前發表宣言後即離去。（記者許麗娟攝）

苦行團眾人拿掉身上的黃絲帶等，在市府廣場前發表宣言後即離去。（記者許麗娟攝）

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