柯文哲談罷韓稱4分之1通過可怕 四叉貓酸：26％當選市長真簡單

台北市長柯文哲昨日赴議會質詢時談到罷韓案，稱4分之1就通過很可怕。（資料照）

2020-06-05 14:40:27

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜罷免案將於明日投票，據高市選委會公布的資料，只要超過4分之1總選舉人投下「同意票」，且同意票多於不同意票，就算罷免成功。對此，台北市長柯文哲昨日表示，罷免只要4分之1反對就掛了，想想好可怕。針對柯文哲的說法，PTT網路紅人「四叉貓」劉宇今日提出數據指出，柯文哲在2018年約獲得26%的總票數，酸「選台北市長真簡單，這個選舉制度有點可怕」。

高市選委會公布，高雄最新選舉人數為229萬9981人，只要超過4分之1的總選舉人投下罷免案「同意票」，且同意票多於不同意票，就算罷免成功。

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柯文哲昨日赴北市議會總質詢，議員問他對於罷韓的看法，柯文哲說「如果25%就會過，那真危險，『我想一想，好可怕』」，並說選罷法制度該再多點討論，若有人想罷免，只要四分之一反對，你就掛了，這個制度有點可怕，所以他認為，罷韓事件過後，選罷法應該要討論一下。

對此，四叉貓在臉書提出台北市選舉委員會的數據指出，2018年九合一大選時，台北市總選舉人數為216萬4155人，柯文哲當初得票數為58萬663張票，換算下來柯文哲當時獲得約26%的總台北市投票人票數。

四叉貓在文末指出，如果想選台北市長，「只要拿到26%的總票數就能選上惹」，並酸「我想一想，覺得選台北市長真簡單，這個選舉制度有點可怕。」

根據中選會數據指出，柯文哲在2018年九合一大選總得票數為58萬663票，當時投票率為65.95%，有效票數為141萬3870張，柯文哲與其他4名候選人比較之後，得票率為41.06%。

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