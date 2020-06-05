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罷韓前夕 江啟臣以「高雄的明天過後」影片向高雄市民溫情喊話

在罷韓前夕，國民黨主席江啟臣今日以預錄影片談話的方式，向高雄市民溫情喊話。（擷圖自江啟臣臉書）

在罷韓前夕，國民黨主席江啟臣今日以預錄影片談話的方式，向高雄市民溫情喊話。（擷圖自江啟臣臉書）

2020-06-05 15:01:34

〔記者施曉光／台北報導〕明天高雄市將舉行罷韓投票，在此前夕，國民黨主席江啟臣今天下午在臉書播送一支「高雄的明天過後」影片，再幫高雄市長韓國瑜背書，他透過向高雄市民溫情喊話，全程以台語作感性訴求，表達期待明天投票結果，可以把專業的市政團隊，繼續留在高雄，為市民繼續來打拚。

江啟臣一開始就強調，明天是市長罷免的投票日，雖然說罷免的制度是要對付貪污、對付不法，不是要來做政治的鬥爭，但是這是人民的權利，所以無論明天的投票結果如何，國民黨都會尊重，但在投票的前一天，他仍希望將一些內心話與大家分享。

江啟臣表示，這次罷免投票可以說是他擔任國民黨主席以後，第一個面對民意的挑戰，心裡當然有很多感受與煩惱，還有很多不為外人道的千頭萬緒，「我們的對手不惜代價、全面動員，所以國民黨無法閃避，所以我們只好一天當兩天用，一方面大力推動黨務改革，一方面也全力協助高雄市政府做好每一項市政的工作。」

江啟臣提及，他好幾次到高雄，親身感受到高雄的溫暖，這更加讓他感慨，如此惜情的城市，為什麼會走到如今要來罷免市長？他好幾次與韓國瑜見面，也感受到韓的誠懇與打拚，韓甚至跟他說，「面對罷免，要自己來承擔。」

江啟臣說，站在黨主席的立場，他了解過去國民黨的提名過程造成許多人的不滿，甚至引起黨內黨外的對立與困擾，但做一個經補選產生的黨主席，他要承擔、不能閃避，因為他知道政治是團隊的工作，若無法團結一致，國民黨要怎麼繼續發展？

他還說，「跟政治一樣，市政也是團隊的工作」，明天的投票，若贊成罷免，不只是對韓國瑜的不信任，更是對高雄市府一年多以來的努力的加大打擊，本來應該是4年一次的民主檢驗，現在卻因為政治的因素，變成僅剩一年半而已，「這樣子難道公平嗎？」「我想，這也留給高雄市民來做決定！」

江啟臣並細數過去一年多的時間，高雄市政府在韓國瑜的帶領之下，不論是道路、水溝、衛生、甚至路燈等問題，都看到許多的改善跟進步，所以市府團隊的努力值得大家的肯定，「市政的繼續也不應該因為政治而受到影響」，他強調，投票是一時的，政治也是短暫的，但是高雄市政的繼續進步跟發展，才是國民黨所關心的重點。

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