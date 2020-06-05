顏清標換肝手術今出院 主治醫師陳肇隆：顏家父子情深

大甲鎮瀾宮董事長顏清標返家療養。（資料照）

2020-06-05 10:31:19

首次上稿 09:29

更新時間 10:31

〔記者黃旭磊／高雄報導〕大甲鎮瀾宮董事長顏清標接受活體肝臟移植手術，復原狀況良好，於今天（5日）上午出院；主治醫師、高雄長庚名譽院長陳肇隆表示，顏清標5名子女都爭著捐肝，而次子顏仁賢術後醒來第一句話就是關心父親狀況，顏清標經過11小時手術，醒來也是關心兒子。

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陳肇隆上午受訪表示，團隊完成1990例肝臟移植手術，這次是他個人從事36年來最有挑戰的手術，所幸團隊合作克服技術困難，而顏清標上週五（29日）轉至普通病房，今天出院返回台中，特別叮嚀他復原期間不要過度勞累，飲食要安全衛生，沒有特別禁忌，相信可以逐漸回到工作崗位，貢獻社會。

陳肇隆說，肝臟移植是龐大複雜外科手術，易發生手術併發症，但顏家父子術後連輕微併發症都沒有，顏仁賢捐出3分之2肝臟，術後1週就順利出院，相信很快恢復肝臟機能，而顏清標術後2週離開加護病房，術後3週順利出院。

陳肇隆表示，顏清標5名子女都爭著捐肝，而顏仁賢術後醒來第一句話就是關心父親狀況，顏清標經過11小時手術，醒來也是關心兒子，父子情深相當感人。

陳肇隆說，顏清標是非常好的病人，非常尊重醫囑，交代什麼都照做，沒特殊要求，這也是順利康復主因，術後第1個月每週回診一次，之後逐漸拉長2週、3週到每2個月一次。

高雄長庚名譽院長陳肇隆表示，顏家父子情深，非常感人。（記者黃旭磊攝）

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