台海軍情》六四31週年當日 美國軍艦穿越台海

美國海軍第七艦隊今天凌晨透過社群媒體發布「伯克級」驅逐艦羅素號（USS RUSSELL DDG-59）穿越台灣海峽的訊息。（翻攝自美國海軍第七艦隊臉書）

2020-06-05 06:00:43

首次上稿 03:12

更新時間 06:00

〔記者吳書緯／台北報導〕昨天是六四天安門事件31週年紀念日，而在同時美國海軍再度現蹤台灣海峽，美國海軍第七艦隊今天凌晨透過社群媒體發布「伯克級」驅逐艦羅素號（USS RUSSELL DDG-59）穿越台灣海峽的訊息，這是將近1個月以來，再度有美國軍艦穿越台灣海峽，也是520總統就職後的「第一次」。

請繼續往下閱讀...

根據美國海軍第七艦隊臉書所發布消息，羅素號於昨日穿越台灣海峽，羅素號正佈署於第七艦隊，以支持印太地區的安全與穩定；這是美國軍艦自5月13日「伯克級」驅逐艦麥坎貝爾號（USS McCampbell DDG 85）由北向南通過台灣海峽後，再度有美艦穿越台灣海峽。

依據我國國防部與美軍公開資訊，這已是美國軍艦今年第7度通過台灣海峽，前面6次分別為，1月16日的CG-67、2月15日的CG-62、3月25日的DDG-85、4月10日的DDG-52、4月23日的DDG-52、5月13日DDG-85；而美國軍艦於2019年通過台海的次數則為9次。

美國海軍第七艦隊今天凌晨透過社群媒體發布「伯克級」驅逐艦羅素號（USS RUSSELL DDG-59）穿越台灣海峽的訊息不久後，太平洋艦隊臉書也發布同一訊息，並分享不同張的軍艦穿越台海照片。（翻攝自美國海軍太平洋艦隊臉書）

羅素艦上的少尉正在使用儀器標定方位。（翻攝自美國海軍太平洋艦隊臉書）

羅素號艦上少尉於穿越台海時，利用望遠鏡掃視洋面。（翻攝自美國海軍太平洋艦隊臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法