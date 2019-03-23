太陽神抗中國！2021年美軍驅逐艦大升級

2019-03-23 14:41

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國海軍面對來自中俄空前快速的飛彈及日益複雜的空中威脅，正著手將伯克級驅逐艦（Arleigh Burke-class）驅逐艦隊進行重大升級，預計2021年前在太平洋艦隊的驅逐艦上安裝「太陽神」（HELIOS）高能雷射武器，未來不僅能擊落無人機，還能「燒毀」敵艦。

據美國海軍研究協會新聞（USNI News）網站報導，HELIOS的全名是「整合光學眩目與監視高能雷射系統」（High Energy Laser with Integrated Optical-dazzler and Surveillance），其功率為60千瓦（KW），它比海軍於2014年在船塢登陸艦「龐賽號」（USS Ponce）測試的20千瓦雷射武器還強大許多。

美國洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）去年贏得國防部一項1.5億美元的合約，以發展兩種雷射系統，一種供岸上測試，另一種安裝在驅逐艦上，也就是HELIOS。這種雷射武器除能摧毀敵船外，還具備長程情報艘集，監視與偵察能力。

根據現有的資料看來，驅逐艦安裝這套系統後，能靠高解析的強大數位放大力，仔細觀察附近的威脅。

「太陽神」（HELIOS）雷射武器系統能攻擊水上小型武裝快艇，也能擊落空中無人機群，不過或許是為了避免引發國際糾紛，它也能只「閃瞎」無人機的光電感測器，讓它們無法執行任務。

洛克希德馬丁負責航空業務的執行副總伊凡斯（Michele Evans）指出，這種獨一無二的武器使海軍增加另一層的防禦能力。

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