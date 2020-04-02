紓困記者會獨缺徐國勇 蘇貞昌：今天以財經首長為主

行政院長蘇貞昌在院會後，親率10名部會首長召開記者會，卻不見「天下第一部」內政部長徐國勇身影，蘇揆表示今天以財政首長為主。（資料照）

2020-04-02 13:10:00

〔記者吳書緯／台北報導〕因應武漢肺炎衝擊加大，行政院今向立法院提出1500億元追加特別預算，行政院長蘇貞昌在院會後，親率10名部會首長召開記者會，展現政院對第二波紓困方案重視，然而不見「天下第一部」內政部長徐國勇身影，蘇揆表示今天以財政首長為主。

政院臨時院會會後記者會，由政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）主持，行政院長蘇貞昌親率副院長陳其邁、秘書長李孟諺、政委龔明鑫、經濟部長沈榮津、財政部長蘇建榮、金管會主委顧立雄、央行總裁楊金龍、政院主計總處主計長朱澤民、衛福部長陳時中、交通部長林佳龍、勞動部長許銘春、農委會主委陳吉仲、文化部長鄭麗君等人出席，然而不見「天下第一部」內政部長徐國勇身影，令人懷疑是否日前內政部函送警政署長陳家欽餘波未了有關。

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媒體針對此事詢問由於內政部也有加碼預算4.53億防疫經費，為何獨不見內政部長徐國勇，蘇貞昌表示，今天預算數字很大，以財政首長為主，隨即交由政務委員龔明鑫回答。

龔明鑫表示，內政部主要是配合衛福部防疫工作執行，因為有請衛福部長陳時中來開會，所以就沒有請徐國勇出席。

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