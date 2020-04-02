政院紓困方案追加預算 蘇揆：1兆500億元救台灣「幫大家度過難關」

行政院長蘇貞昌會後親自召開記者會宣布，特別準備用1兆500億元預算救台灣，幫大家度過難關。（記者羅沛德攝）

2020-04-02 11:11:02

〔記者陳鈺馥／台北報導〕武漢肺炎疫情衝擊國內經濟產業，行政院今日在清明連假首日召開臨時院會，通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例修正草案」，再追加1500億元特別預算；行政院長蘇貞昌會後親自召開記者會宣布，特別準備用1兆500億元預算救台灣，幫大家度過難關。

政院公布，規模1兆500億元紓困方案，包含原本的紓困振興特別預算600億元，蔡英文總統所指示從「移緩濟急」與基金加碼400億元，以及再從移緩濟急與基金加碼的1000億元，加上央行、郵政儲金和各公營銀行貸款額度7000億元，還有這次追加的1500億元特別預算。

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蘇揆表示，全世界高達190個國家，每天5、6萬人確診人數增加，全世界已經4萬多人過世，幸好台灣守住第一關，全世界的產業受到衝擊，所以不僅要防疫、振興和紓困，原來特別預算是針對中國疫情而定，現在再針對全球疫情要來紓困，特別準備1兆500億元救台灣，幫大家度過難關。

行政院政委龔明鑫表示，現在疫情非常嚴重，第一期特別預算全世界的疫情非常少，現在疫情非常嚴重，歐美國家受傷嚴重，必須要有更前瞻的思維。

龔明鑫指出，世界提出了大規模紓困方案，佔GDP二位數，我國1兆500億元約佔GDP5.6%。其中，整體特別預算約2100億元，經濟部佔37%、勞動部24%、交通部18%，除了2100億元特別預算外，其他部會所提以緩濟急預算是1400億元。美國預估4700萬人失業，這個非常嚴重，台灣必須超前部署，經濟部服務業及製造業66萬人，超前部署直接補貼。

在金融業補貼上，如果有中小企業需要貸款，7000億元貸款額度要讓經濟持續保溫。衛福部特別預算有365億元，經濟部部分有975億元，振興措施從22幾億加碼到180億元，另外還有水電上的補助。

龔明鑫提及，交通部方面再加碼275億元，針對觀光陸運海運空運來辦理；農委會加碼20億元來協助農民困難；文化部加碼30幾億元協助藝文產業。

教育部再加碼20億元來補助運動賽事，科技部也提出10億元來補助。勞動部方面也加碼編列300億元支持自營工作者，也開辦500億元勞工紓困貸款。

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行政院長蘇貞昌會後親自召開記者會宣布，特別準備用1兆500億元預算救台灣，幫大家度過難關。（記者羅沛德攝）

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