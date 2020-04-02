紓困也有「陳時中」！ 蘇揆：請龔明鑫政委每天向國人報告

行政院2日加開臨時院會，通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例修正草案」，再追加1500億元特別預算。政務委員龔明鑫出席會後記者會對外說明。（記者羅沛德攝）

2020-04-02 12:59:29

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國內經濟及產業受武漢肺炎衝擊，行政院提出1兆500億元規模要來紓困振興。行政院長蘇貞昌今日在行政院會後記者會強調，指揮官陳時中做得很好，每天向國人做最誠實、最權威的報告，「紓困也會有紓困的陳時中，會請龔明鑫政委每天出來向國人報告」，每天回答及聽取意見，不但防疫要做好，紓困振興也要做得好。

蘇揆表示，錢怎樣來、錢怎樣用，各部會都有細目後再向外界報告，最主要是「企業不能倒、就業不能失、金流不能斷」，這是最高的目標，但情勢是很險峻，院會已通過要修改特別條例，若條例立法院通過後，會編列特別預算，這些都需要國人同胞一起努力。

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蘇揆提及，當疫情不明發生時要超前部署，現在疫情還在發生，要達到「圍堵減災」，怎樣紓困及振興自己帶領各部會去做，指揮官陳時中也做得很好，每天向國人做最誠實、最權威的報告。

針對武漢肺炎疫情衝擊全球經濟，前台積電董事長張忠謀日前談及，全世界中產階級的生活、全球供應鏈會有很大改變，台商在中國的供應鏈是否將有結構性改變？蘇揆提及，世界的經濟活動恐怕都面臨全盤重新調整。

蘇揆指出，這一次疫情看到各國媒體講說是第三次世界大戰一樣，所以衝擊不明，同時衝擊也還在發展中，不但衝擊整個產業結構，整個世界的經濟活動恐怕都面臨根本性的全盤重新調整及思考，他不是這方面專家，之後會有各種思考出來。

蘇揆指出，這些特別預算蔡總統完全知道，昨天也有跟總統報告，對於今天修正通過的特別條例，以及立法院通過後要提的特別預算，也會有相關部會與立法院溝通，以利紓困及振興。

政院主計總處主計長朱澤民說明，本年度公務總預算2兆776億元，特別預算增加2100億元，前瞻基礎建設預算是1182億元，還有採購新式戰機的特別預算，總共大概2兆3千億元，相關舉債都符合公共債務法規定。

財政部長蘇建榮表示，貸款部分除了央行2千億元，加上公股行庫3500億元，總計7千億元規模來紓解企業資金需求，幫助企業金流不會中斷。蘇揆說，現在民眾不出來消費，有些餐廳改成做外送，等到疫情穩定後，還會有相關振興措施。

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