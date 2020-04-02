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    首頁　>　政治

    羅斯福號航艦疫情升高 王定宇：亞太國家只有台灣有能力協助

    美軍羅斯福號航艦官兵確診數已近百例，關島當局允許部分檢驗為陰性的官兵離艦登岸，到關島的飯店內進行隔離檢疫。（歐新社）

    美軍羅斯福號航艦官兵確診數已近百例，關島當局允許部分檢驗為陰性的官兵離艦登岸，到關島的飯店內進行隔離檢疫。（歐新社）

    2020-04-02 10:28:26

    〔記者羅添斌／台北報導〕美國羅斯福號航艦官兵確診病例近日快速增加，在艦長向外求援後，艦上檢測陰性的官兵，部分已離艦上岸並在關島的飯店中隔離，但美國政府又要求美國國防部要儘速籌足10萬個屍袋，顯示美國疫情並不樂觀，民進黨立委王定宇說，美國航艦疫情升高，環顧亞太國家，目前僅有台灣有能力提供協助，我們的態度已經表達了，就看美國怎麼決定。

    王定宇昨晚在參加政論節目以及深夜在其臉書上，都表達了這項看法。他認為，美國羅斯福號航艦是維持亞太以及台海和平的重要穩定力量，目前羅斯福號航艦停泊在關島基地，艦上疫情升高，關島本身的醫療能量是否足夠支撐因應？環顧亞太國家，日本丶南韓丶菲律賓丶越南丶馬來西亞丶印尼及新加坡，有哪個國家能夠有餘力協助？只有台灣有此能力。

    蔡總統昨天已宣佈，要援助美國丶歐洲以及我國邦交國家共1000萬個口罩，蔡總統在其FB上也表示，疫情無國界，台灣行有餘力，協助全球疫情控制，台灣可以提供三項國際支援，包括：口罩丶藥物及技術支援，台灣是世界聯手防疫不可或缺的一員，台灣也願意發揮關鍵影響力，跟國際社會攜手共度難關。

    對於台灣能向美軍航艦提出協助，大批網友在王定宇臉書上留下400多則留言，網友寫說：支持國家的決斷，能力所及就出手相助，這就是國際盃；也有網友說，可直接派送醫療人員與物資到當地幫忙，相信更會快速幫忙抑制疫情。

    但有為數不少的網友直接表明，歡迎美軍航艦直接開到台灣，來台灣補給及救醫，網友說：台北法案（台灣法案）都簽了，當然靠岸補給都可以啊，不是說軍事交流嗎？這只是救人，當然給停靠啊！

    立委王定宇在臉書上表示，對於美軍羅斯福號航艦的疫情，亞太國家當中，只有台灣有能力提供協助。（圖：擷取自立委王定宇臉書專頁）。

    立委王定宇在臉書上表示，對於美軍羅斯福號航艦的疫情，亞太國家當中，只有台灣有能力提供協助。（圖：擷取自立委王定宇臉書專頁）。

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