台日友好！12名台人搭日航離開印度、今陸續返台

外交部今表示，有12位旅居印度僑胞搭乘日航離開印度，今（2）清晨抵達東京，並將分批轉機回國。圖為日本航空示意圖。（法新社）

2020-04-02 10:25:03

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部發言人歐江安今天表示，有12位旅居印度僑胞在當地時間4月1日晚間已搭乘日航於今（2）清晨抵達東京，並將分批轉機回國。歐江安說，此案台日溝通順暢，又是一個最佳「相互幫忙」的典範！

我駐秘魯代表處日前安排包機撤離滯留台灣人，班機也搭載29名日本人撤離。而在印度封鎖之際，日本也在有空位前提下，開放日僑專機給台灣人訂位，形成善的循環。

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印度自3月25日起實施全境封鎖，為協助旅居印度國人返台，我駐印度代表處和印度政府、日本駐印度大使館和日本航空公司聯繫接洽，協調後日方同意在有空位前提下，提供我國人訂位搭乘協助日本國民離境之航班。

我駐印度代表處後續也提供旅印國人訂位和證明信函等，順利協助國人自所在地前往德里機場。

歐江安今天上午表示，已有12名旅居印度的國人於當地時間4月1日晚上7時30分，在駐處派員協助下，自印度德里搭乘日本航空JL030號班機抵達東京，駐日代表處也派員前往機場協助，過程順利。

歐江安說明，國人將分批轉機返台，有部分僑胞已於上午9時抵達國門，其他國人將於今天傍晚陸續抵台。

歐江安表示，外交部由衷感謝印度與日本相關單位提供的支援，我國政府將持續關注其他旅居印度的國人相關動態，並提供必要協助。

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