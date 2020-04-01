武漢肺炎》中國醫療物資送抵歐洲 法駐台代表曝：一定有鎂光燈

法國駐台代表公孫孟（Jean-François Casabonne-Masonnave）今天與媒體茶敘，說明法國全國動員抗疫措施。（記者呂伊萱攝）

2020-04-01 17:39:12

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國近來以捐助或銷售方式大力輸出醫療物資，但陸續遭指出品質良莠不齊、難供民眾使用。法國駐台代表公孫孟（Jean-François Casabonne-Masonnave）今天在媒體茶敘中回應提問說，其他國家他不清楚，法國與中國在人道立場互相支援，不過唯一不同點是，歐洲物資飛機經常在夜間送達、沒有攝影機，但中國物資到歐洲時，「一定有鎂光燈」。

外媒近來報導，荷蘭、西班牙、捷克、土耳其和馬來西亞等國陸續發現，向中國購買進口的口罩或武漢肺炎病毒篩檢試劑品質低，難以使用。

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武漢肺炎肆虐全球，公孫孟今天向台灣媒體說明法國應對措施，包括針對所有人實施居家隔離措施，同時幫助處境較脆弱的人們維持居家生活；在一個月前就重新規劃醫療院所資源，輕重症患者分流，目前也以已準備好的規劃收治大量病患；全國公私部門動員，生產口罩、呼吸器和酒精等醫療物資。

公孫孟同時說明在經濟方面，歐盟透過機制紓困所有歐盟國家的經濟，雖然各國邊境封鎖，但也努力維繫貨物順暢流通，而經濟紓困模式不論在法國、歐洲或台灣，其實沒有相差太遠。針對疫情過後如何刺激經濟復甦，歐盟也已預作規劃，在法國部分約為歐洲中央銀行7500億歐元和法國1千億歐元，共約8千億歐元的紓困金額。

媒體提問時問及近來中國輸出物資品質良莠不齊一事，公孫孟坦言，關於歐洲和中國的醫療物資往來，他個人並沒有確切訊息，只知道當中有捐贈也有購買。歐洲有足夠資源購買物資，當疫情嚴峻時，法國也捐贈醫療物資給中國；當歐洲情況變嚴峻時，中國也派了好幾架飛機運送醫療物資。

不過公孫孟接著透露，在這樣的國際互相援助支持中，唯一不同點是，當歐洲派飛機到中國時，經常是晚上、沒有攝影，可是當中國醫療物資抵達歐洲時，「現場一定有鎂光燈」。在採購方面，公孫孟指出，歐洲向最能夠大量生產的中國購買，而歐洲為確保使用者的安全、對產品標準較高，但大量採購時多少會有瑕疵品，這也是可以想像的。

歐洲聯盟（EU）外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）上週表示，2019冠狀病毒疾病危機出現地緣政治因素，包括有國家要透過「慷慨政治」（politics of generosity）爭取影響力；中國透過向歐洲派發設備和醫生，「積極自我宣傳是個負責任和可靠的夥伴，不像美國」。

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