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台灣首捐千萬片口罩 美國200萬、歐洲700萬、友邦100萬個

蔡總統指出，基於人道考量，台灣絕對不能袖手旁觀，現在台灣每日可生產1300萬片口罩，即將達到1500萬片，將捐贈1000萬片口罩支援疫情嚴重國家的醫療人員。（中央社）

蔡總統指出，基於人道考量，台灣絕對不能袖手旁觀，現在台灣每日可生產1300萬片口罩，即將達到1500萬片，將捐贈1000萬片口罩支援疫情嚴重國家的醫療人員。（中央社）

2020-04-01 13:16:07

〔記者呂伊萱／台北報導〕總統蔡英文今天宣布，台灣將捐贈1000萬片口罩支援疫情嚴重國家的醫療人員。外交部今說明，首波捐贈內容為美國200萬片，歐洲700萬片口罩（包括義大利、西班牙、德國、法國、比利時、荷蘭、盧森堡、捷克、波蘭、英國和瑞士），以及邦交國100萬片口罩、國產熱像體溫顯示儀84台和額溫槍等防疫物資。外交部也說，將持續評估疫情發展與我國自身防疫能量，規劃接下來的援助，包括新南向國家等。

外交部今天發布新聞稿，說明我國對美國、歐盟、歐洲國家及友邦捐贈1000萬片口罩的國際人道援助詳情。

外交部表示，首波國際人道援助行動，包括持續在台美防疫合作架構下，提供美國迫切需求的口罩每週10萬片，並且再捐贈200萬片口罩協助強化美國第一線醫療人員的防護措施。

歐洲部分，外交部說，台灣與歐盟是理念價值夥伴，雙方也共同合作對抗疫情。我國將針對歐盟及疫情較嚴重的會員國（義大利、西班牙、德國、法國、比利時、荷蘭、盧森堡、捷克及波蘭）、英國和瑞士捐贈共700萬片口罩，以協助這些歐洲國家的醫護防疫人員，緩解對防疫物資大量需求，後續並將與歐盟或個別歐洲國家諮商，建立互惠的防疫合作，例如就防疫物資建立互補供應鏈，互通有無。

邦交國部分，外交部表示，許多大使館已透過當地購買防疫物資方式協助，包括100萬片國外採購的外科口罩，外交部並將再捐贈100萬片我國產口罩、84台我國產熱像體溫顯示儀及84台額溫槍等，協助友邦共度難關。

外交部強調，向我國尋求支援的國家相當多，且很早就提出，但政府為確保國內需求無虞，一直未同意。現在提供給國內民眾的口罩數量已提升，海外國人的問題也解決，政府行有餘力，首波援助也是提供給受創較重的國家，以提供當地醫護防疫人員更多資源以對抗疫情。未來將持續評估疫情發展與我國自身的防疫能量，規劃接下來的援助，包括新南向國家。

外交部強調，病毒無國界，台灣的防疫作為受到國際肯定，台灣也有責任站在協助各國抗疫的第一線。國際社會必須強化防疫合作，以共同應對疫情所造成的嚴峻挑戰，尋求全球解決方案，幫助別人也是幫助自己，讓「Taiwan Can Help!」不只是口號，而是具體行動。

在強化國際防疫合作方面，陸續有美、歐、捷克及加拿大等國與中研院及國內頂尖的疫苗公司等進行會談或視訊會議，就快篩、試劑及疫苗等生物科技研討合作。我國也與美國建立防疫合作架構，與澳洲進行防疫物資合作，與捷克在快篩、疫苗及藥品的研發及生產開啟合作，並就醫療物資及設備等進行交流。

另台灣也連結民間團體合作，在義大利，天主教團體募集護目鏡、醫療防護帽、防護面罩、氣管導管及抽痰包等防疫物資，透過教廷大使館轉交。外交部也與我國民間企業合作捐贈25台呼吸器、防護面罩、消毒噴霧及呼吸器濾心等物資，給捷克各地醫院。

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