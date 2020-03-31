地方不跟進4/1大眾運輸戴口罩 交通部低調：尊重

交通部長林佳龍今晚宣布，4月1日起，旅客必須戴口罩才能進站或搭大眾運輸、進入服務區。不過桃園市、台北市都說有困難。（資料照，記者劉信德攝）

2020-03-31 22:08:47

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部長林佳龍今晚視察台鐵、高鐵板橋車站防疫措施時，宣布4月1日起，旅客必須戴口罩才能進站或搭大眾運輸、進入服務區。不過桃園市政府管轄的桃園市公車、捷運仍維持4月9日才上路，台北市也說有困難，除非中央強制命令才會照辦。對此，交通部表示，4月1日實施的是交通部所轄大眾運輸，市區公車及捷運屬地方政府職權範圍，尊重地方政府。

桃園市長鄭文燦今早主持市府防疫專案會議，宣布4月9日起搭乘桃園市公車、機場捷運須強制戴口罩，不過林佳龍今晚宣布4月1日起所有大眾運輸系統、公路系統都要強制戴口罩，對於中央強制戴口罩政策突然早一步，桃園市政府晚間表示，希望給民眾一段宣導期，等4月9日口罩實名制升級版上路，桃園市公車、機場捷運仍舊維持4月9日實施搭乘全面戴口罩。

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台北市政府表示，如果現在大家都還要排隊買口罩，地方政府也沒有足夠的口罩量，那要限制人民什麼呢？不是說一道命令之後，民眾就無所適從。而北市大眾運輸系統，例如北捷、公車、貓纜等要實施，執行面有困難，除非中央強制命令才會照辦。

交通部表示，交通部主管的是台鐵、高鐵及國道客運，量體溫與戴口罩全面提前至4月1日實施，主要是為了清明疏運超前部屬；市區公車及捷運屬地方政府職權範圍，只要沒有違反指揮中心規定，都尊重各地方政府配合指揮中心的防疫整備工作及實施時程。

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