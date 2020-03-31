桃客家局長何明光 被批不了解客家信仰、積極助選

市議員陳萬得質詢時，要客家事務局長何明光做事憑良心。（記者謝武雄攝）

2020-03-31 20:11:36

［記者謝武雄／桃園報導］三山國王廟是客家人的主要信仰，客家事務局長何明光今天在議會答詢時卻一問三不知，加上最近在網路上年輕人以消遣客家人為樂，何明光也不了解，去年選舉時更是積極投入，讓質詢的議員牛煦庭大罵何明光是最不適任的客家事務局長、客家事務局甚麼都不會做，乾脆改成「客家選舉局」。

何明光也說明，客家事務局這幾年工作的重心並未放在三山國王廟文化探詢，比較多的是三界文化祭的推廣，至於現在年輕人以嘲諷客家人為樂，在網路上各種消遣的文字、圖片，他並不清楚。

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至於輔選問題，何明光也發表聲明說，他身為政務官利用下班時間輔選符合法規，只是選戰過程難免有不愉快情事，還請議員們寬容大度予以見諒，如今選舉已結束，今後客家局仍會與桃園市在地立委合作，積極爭取中央更多預算與建設。

牛煦庭首先詢問三山國王廟的「三山」是那三山、桃園市倒底有幾座三山國王廟、有那些三山國王廟改祀，何明光是一問三不知，最後還要牛煦庭解釋所謂三山是指「巾山」、「明山」、「獨山」；而在牛煦庭再三詢問的逼問下，何明光才提到，三山國王的精神是堅毅，至於原來的三山國王廟改祀，應該是閩客械鬥，導致客家人遷移。

牛煦庭說，三山國王廟是客家人重要文化信仰，改祀的意涵相當嚴重，代表原有的客家文化被洗掉，何明光身為客家文化操盤手，竟然完全不知道，讓他非常訝異，畢竟事涉客家文化，局長可以將其列為第二階段施政，但不能夠完全不知道。

牛煦庭也提到，最近年輕人在網路流行消遣客家人，逼得客家人向PPT抗議，要求不能有歧視族群的言論，客家事務局應該要有所表態。

另去年總統、立委大選舉，何明光積極為立委蔣絜安助選，還說「不要被饅頭打動」（立委呂玉玲贈品），並說龍潭交流道都是市長鄭文燦、蔣絜安功勞；議員陳萬得（呂玉玲先生）說，候選人都會贈送卅元以內紀念品，有的送麵條、有的送饅頭，沒有必要用這樣方式影射，至於第二交流道早在2004年就開始規畫、2012年還曾發生居民抗爭，請問「當時的市長是鄭文燦嗎？」

最後陳萬得要求何明光講話要實在、憑良心，畢竟地方建設大家都有責任，立委不分黨派都會為桃園積極爭取預算。

市議員牛煦庭直指，客家事務局長何明光是最不適任的局長。（記者謝武雄攝）

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