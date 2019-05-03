台灣最古老三山國王廟在這 東南亞分靈不計其數

2019-05-03 15:55

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林大埤鄉大和街三山國王廟建廟至今已有396年，是台灣最早的開基三山國王廟，主委劉瑞德表示，大和街三仙亭三山國王廟分靈台灣及東南亞各國不計其數，馬來西亞沙磱越古晉三山亭分靈今天回祖廟會香。

馬來西亞沙嶗越古晉七哩三山亭數十位信徒，今天帶著3尊三山國王神像回大埤大和街祖廟謁祖，雲林縣府民政處張國政、大埤鄉長林森寶、大埤鄉代會主席陳秋慶、副主席王明輝、縣議員陳樹吉等多位地方士紳到場迎接。

劉瑞德指出，廟方前主委陳福星10多年前到馬來西亞做生意，因緣際會到沙嶗越古晉三山亭參拜三山國王，兩廟因此結緣，專程來台分靈3尊三山國王前往奉祀，大和街三山國王在馬來西亞、越南、印尼等東南亞國都有分靈。

劉瑞德表示，三山國王是指巾山國土、明山國王、獨山國王3位山神，大德村大和街三山國王在清朝嘉慶年間由地方集資興建，至今396年，是國定三級古蹟，廟內可見多樣清朝保留至今的古物，其中最著名是正殿上方懸掛的「熙朝柱石」，已有300多年。

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