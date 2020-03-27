武漢肺炎》網傳馬國抓閒逛的人打腳底板影片 查核中心：假的

武漢肺炎疫情蔓延全球。網路近日瘋傳一段影片，稱馬來西亞頒布嚴法，在外閒逛者會被抓回警局打腳底板。TFC台灣事實查核中心今日指出，該影片發生地點在巴基斯坦，並非網傳的馬來西亞，網傳訊息為錯誤訊息。（圖取自TFC台灣事實查核中心臉書粉專）

2020-03-27 23:30:22

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情蔓延全球。網路近日瘋傳一段影片，稱馬來西亞頒布嚴法，在外閒逛者會被抓回警局打腳底板；對此，前立委蔡正元也在臉書貼出相同影片，並諷刺，這種方式不符合人權，但因東南亞沒能力威脅美國，所以美國也默不作聲。不過，TFC台灣事實查核中心今日指出，該影片發生地點在巴基斯坦，並非網傳的馬來西亞，網傳訊息為錯誤訊息。

「TFC 台灣事實查核中心」今（27日）在臉書粉專PO文指出，從3月24日開始發現該影片在社群平台上流傳，影片內容為警察鞭打監獄中男子的腳底板，並搭配文字宣稱「馬來西亞今天開始巡邏在路上閒逛的人，抓回警局打脚底板。台灣居家隔離私自外出的應效法。」

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其實在3月24日下午，蔡正元也在臉書轉貼該影片，表示此是東南亞檢疫措施。他並稱，這種方式雖據說很有效，但可能不符合美國人的人權標準，「不過美國也沒指摘什麼，因爲東南亞某國沒有，威脅美國霸權的能力，美國就會閉嘴」。

不過，台灣事實查核中心詢問馬國媒體記者後，發現影片中使用的語言並非馬來語；監獄警察穿的制服並非是馬來西亞監獄警察的制服；比對先前馬來西亞獄警的制服也不相同。

另外，查核中心發現，3月21日在Twitter上有多則貼文轉發該影片，轉發內容以巴基斯坦語言「烏爾都文」指稱，巴基斯坦「KP Police」濫用職權鞭打犯人，侵犯人權。

經查發現，該影片原始出處為2018年巴基斯坦的Khyber Pakhtunkhwa（KP）省。馬來西亞雖3月18日開始實行行動管制，但內容並未提及打腳底板，該影片應為挪用其他事件的影片，搭配文字而成的錯誤資訊。綜合以上，查核中心表示，馬來西亞政府針對違反行動管制方案的人確實有處罰，但其內容並未提及打腳底板，此為「錯誤」訊息。

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