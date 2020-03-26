雙北合作防疫 達成十項SOP、資源共享共識

台北市長柯文哲、新北市長侯友宜今早共同主持「雙北合作交流平台」，聚焦武漢肺炎（COVID-19）防疫議題，達成防疫旅館、防疫計程車、捷運乘客超溫處理機制等十項聯合防疫共識，希望台灣平安度過疫情。（記者廖振輝攝）

2020-03-26 14:35:03

〔記者陳璟民／台北報導〕台北市長柯文哲、新北市長侯友宜今早共同主持「雙北合作交流平台」，聚焦武漢肺炎（COVID-19）防疫議題，達成防疫旅館、防疫計程車、捷運乘客超溫處理機制等十項聯合防疫共識，希望台灣平安度過疫情。

柯定調「雙北合作，資源共享，政策一致」，認為疫情會拖相當久，過程還會出現新的問題，雙邊建立標準作業程序，對口單位建立清楚，然後且戰且走；侯說，兩市長合作無間，隨時可通電話，現況改變時立即同步處理。

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雙北聯合防疫項目為防疫標準作業程序資訊共享、防疫旅館、防災士訓練、防疫專車（計程車）、捷運乘客超溫處理機制、雙北校園防疫合作、集中檢疫場所共享、實名制口罩販賣機試辦計畫、退休醫護人員互相支援機制、民生物資調配資訊整合。（農、漁、畜產批發市場，萬一掛了一個，另外一個要能接管支援）

柯文哲表示，雙北合作的基礎上，把基隆市拉進來是合理，其實桃園是北桃，應該沒問題，不過核心還是雙北，侯也跟基隆、桃園聯絡過。

至於「封城」，侯友宜說，他跟柯是同步調，要為下一階段做準備，目前並無需要封城的狀況，目前按全民防衛動員準備法，做動員準備計畫，盤點人力、物力、財力、科技、交通、衛生、軍事等，然後就衛生防疫的情形做適度調整、複習，隨時做好，萬一下一個階段，有擴大範圍的限制，中央法令一下來，就可採取這個準備計畫，來挽救疫情。

對於坊間有評論指侯友宜帶領新北市政府超前部署滿多，是「領導時中」，造成其他縣市壓力，是「超過部署」？侯回應，他是為下一個階段先做好準備，每個過程中，大家有其作戰方式，下一個會是什麼階段總是要先想好，不要到了都沒有準備；侯誇柯做得比他還好，比他專業、客氣，「柯的部署也是超、超、超、超、超」（現場爆出一陣笑聲），大家不要想那麼多，把工作做好最重要，謝謝大家關心。

柯也說，超前部署就是預期有什麼需要，就往前做一些準備，大家都有做啦，也許名詞不一樣，但是做得都差不多。

媒體關注雙北疫調資訊共享有達成共識？台北市副市長黃珊珊說，達成共識雙北人員有往來互動的地方，疫調會主動通知另一個市政府，在第一線不會有落差。

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